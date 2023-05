La mise à niveau de l’écran tiers Steam Deck passe à 1200p, probablement au détriment de la durée de vie de la batterie (ou de l’ensemble de votre appareil)

En bref : Avec le Steam Deck, Valve a essentiellement condensé le hardware des ordinateurs portables et des contrôleurs dans un design (form factor) plus petit pour obtenir un appareil de jeu plus portable. Cela a inspiré d’autres entreprises à proposer des alternatives, tandis que d’autres commencent à proposer des mises à niveau du marché secondaire pour des éléments tels que l’écran et le stockage interne.

Il ne fait aucun doute que Steam Deck de Valve a revitalisé le marché des consoles portables et poussé les fabricants de hardware comme AMD à développer des APU basse consommation plus performants et à améliorer le prise en charge des drivers pour les systèmes Linux.

Selon les analystes d’Omdia, les ventes de Steam Deck devraient atteindre trois millions d’unités d’ici la fin de 2023, ce qui n’est pas une mince affaire pour la première génération d’un produit qui cible un marché de niche. Il existe de nombreux domaines dans lesquels l’ordinateur de poche populaire peut être amélioré, mais Valve n’est pas intéressé à se précipiter vers des versions mises à niveau de peur de compliquer les choses pour les développeurs de jeux.

Cela dit, le PDG de Valve, Gabe Newell, a expliqué lors d’une interview l’année dernière que la principale raison pour laquelle la société a pu créer le Steam Deck est l’incroyable interopérabilité du PC. En d’autres termes, le mélange et l’appariement des composants de différents fabricants permettent aux entreprises de proposer rapidement de nouveaux produits ou des mises à niveau pour les produits existants.

En parlant de mises à niveau, une société appelée FX Technology a annoncé DeckHD – un remplacement d’affichage de rechange pour le Steam Deck. Le nouveau panneau LCD arbore une résolution de 1920 par 1200 pixels et une meilleure précision des couleurs avec une couverture Adobe RVB de 67 %. Pour référence, l’écran Steam Deck a une résolution de 1280 par 800 pixels et seulement 45% de couverture Adobe RVB. Les deux écrans ont une luminosité maximale de 400 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le DeckHD coûtera soi-disant 99 $, bien que la société n’ait pas encore révélé de détails sur sa disponibilité. Plus important encore, les personnes qui cherchent à mettre à niveau l’écran de leur Steam Deck doivent être conscientes que la procédure de remplacement nécessite plusieurs étapes où vous pouvez endommager votre appareil, comme détaillé dans ce guide iFixit. En effet, vous devrez éliminer la plupart des autres composants internes avant même d’atteindre le connecteur de l’écran.

Même si vous êtes à l’aise de travailler avec des appareils électroniques délicats et une garantie annulée, l’impact sur les performances et la durée de vie de la batterie est une autre considération importante lors de la décision d’une telle mise à niveau. Après tout, même les ordinateurs de poche les plus récents comme l’Asus ROG Ally avec des composants internes plus puissants ont du mal à maintenir une fréquence d’images fluide dans certains jeux à 1080p. Le Steam Deck et le ROG Ally sont tous deux équipés d’une batterie de 40 Wh, qui ne dure pas longtemps à moins que vous ne limitiez les fréquences d’images et régliez la luminosité de l’affichage et les paramètres graphiques aux niveaux supportables les plus bas.

Dans tous les cas, si ce mod vous intéresse, vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour le DeckHD ici. Alternativement, si vous cherchez à mettre à niveau le stockage interne de votre Steam Deck, Sabrent vient de lancer une déclinaison de 2 To du SSD Rocket Q 2230 qui est en pré-commande à 219,99 $. La version 1 To du Rocket Q 2230 coûte actuellement 109,99 $.

