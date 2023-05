Que sont les bassins de stratification et pourquoi ils auraient pu sauver la Romagne des inondations

Inondation en Émilie-Romagne et dans les Marches

Parmi les infrastructures les plus précieuses pour éviter les risques d’inondations catastrophiques figurent les bassins de rétention. Voici ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent.

Vase d’expansion inondé de la rivière Secchia. Crédit : Roberto Ferrari / Wikipédia

Quatorze victimes confirmées, des dizaines de milliers de personnes sans abri ni électricité, des zones agricoles entières et des zones urbaines submergées, avec des dommages s’élevant à des milliards d’euros. C’est le bilan très lourd et provisoire des inondations catastrophiques qui ont frappé l’Émilie-Romagne ces derniers jours, en raison de précipitations extraordinaires qui ont gonflé les rivières les faisant presque toutes déborder à divers endroits. Environ 300 millimètres de pluie sont tombés en une journée et ont causé des ravages, une concentration comparable à celle qui se produit en plusieurs mois dans la Région. Mais malgré le caractère exceptionnel de l’événement, catalysé par l’impact du changement climatique – qui compte aussi parmi ses conséquences l’exacerbation des phénomènes atmosphériques – ce qui l’a rendu particulièrement dévastateur, c’est aussi l’absence d’ouvrages précieux qui servent à « dégonfler » les cours d’eau lors des crues. : bassins de laminage.

Comme l’explique un document de la municipalité de Ponte di Piave (province de Trévise, Vénétie), un bassin de laminage « est un ‘parking’ temporaire pour la partie d’eau qu’une rivière ne peut contenir en cas de crue ». En termes simples, il s’agit d’un évent qui, lorsque certaines limites sont dépassées, permet de détourner une partie du débit d’eau et de l’accueillir dans de grands bassins artificiels spéciaux. Cela évite à la rivière de grossir au point de sortir de son lit et donc de déborder, provoquant les catastrophes que l’on a vues en Émilie-Romagne (mais pas seulement). Normalement, les bassins de laminage – également appelés bassins d’expansion ou boîtes d’expansion – sont construits en amont et avant les centres habités, précisément pour éviter les inondations dans les zones les plus critiques. Pour donner un exemple, la ville de Nice est protégée par un immense bassin de laminage à Magliano Sabina pour empêcher le Tibre de déborder. Il existe également plusieurs vases d’expansion en aval de l’Arno, construits après l’inondation destructrice de 1966 à Florence.

Les bassins de laminage, comme le précise le professeur Maurizio Borin de l’Université de Padoue, peuvent être des ouvrages multifonctionnels, qui en plus de prévenir les inondations peuvent jouer un rôle dans la purification de l’eau, en éliminant les matières en suspension par phytoremédiation (véhiculées par les plantes), substances organiques biodégradables. , composés azotés, pesticides, bactéries, etc. On a également pensé à exploiter ces dépôts temporaires – qui restent généralement inondés pendant une courte période – afin de constituer une précieuse réserve dans laquelle puiser lors de la sécheresse récurrente qui affecte notre pays avec une intensité toujours plus grande. Ce sont donc des infrastructures extrêmement précieuses, mais pourquoi n’ont-elles pas protégé l’Émilie-Romagne ?

La raison, comme l’explique le Corriere della Sera, réside dans le fait que sur les 23 bassins de laminage (terme synonyme de réduction) mis en service entre 2015 et 2022, seuls 12 étaient en fonctionnement lors de la pluie exceptionnelle. Beaucoup sont à terminer et d’autres ne sont que partiellement fonctionnels. L’achèvement des précieuses infrastructures aurait certainement réduit les dégâts, comme en témoigne l’efficacité de la série de vases d’expansion construits en Vénétie ces dernières années. Témoin la tempête dévastatrice Vaia de 2018, qui, associée aux vents très forts, a apporté plus de 700 millimètres de pluie en trois jours, soit plus du double de ce qui est tombé en Émilie-Romagne. Pourtant, malgré des dégâts considérables, il n’y a pas eu d’inondation catastrophique. Précisément parce que, consciente d’une précédente inondation en 2010, la région de Vénétie a évolué dans le temps en construisant des bassins de laminage dans des positions stratégiques, grâce aux fonds substantiels alloués par le plan de protection.

Bien sûr, les bassins de rétention ne sont qu’une partie de l’équation, car la surconstruction extrême, la consommation du sol et la destruction de l’habitat contribuent également aux inondations. Il y a aussi un autre problème qu’il ne faut pas sous-estimer : la non suppression des barrages, déversoirs et autres obstacles obsolètes le long des cours d’eau. C’est un problème qui touche toute de France, comme l’a démontré Dam Removal Europe, un projet qui suit le retrait de cette infrastructure des rivières à travers l’Union européenne. Pendant deux années consécutives, notre pays n’en a pas supprimé un seul, devenant l’arrière de l’UE. Ces constructions favorisent le débordement car elles sont inondées de débris – qui augmentent considérablement lors de précipitations exceptionnelles – et forment une véritable barrière au cours d’eau, l’obligeant à quitter le lit. Il existe des solutions pour éviter les événements catastrophiques, mais des interventions généralisées et des investissements importants sont nécessaires, ainsi qu’un changement total de paradigme dans l’exploitation du sol et de la nature en général.

