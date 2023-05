OpenAI a maintenant une application officielle ChatGPT pour iOS

OpenAI a récemment lancé son application officielle ChatGPT pour les appareils iOS. L’application permet aux utilisateurs de profiter de sa large gamme de fonctionnalités sur leurs smartphones et tablettes. Cet article couvrira tous les détails essentiels de la nouvelle application ChatGPT, de ses capacités à sa disponibilité, et comment elle améliore l’expérience utilisateur.

Présentation de l’application ChatGPT

Disponibilité de l’App Store

L’application ChatGPT est désormais officiellement disponible sur l’App Store, ce qui la rend accessible aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Initialement lancée aux États-Unis, l’application s’étendra à d’autres pays dans les semaines à venir. OpenAI a également annoncé son intention de publier une version Android de l’application, qui devrait bientôt arriver sur le Google Play Store.

Utilisation gratuite et synchronisation sur tous les appareils

L’application ChatGPT, comme son homologue de bureau, est gratuite pour tous les utilisateurs. Il permet une synchronisation transparente de l’historique des utilisateurs sur tous les appareils, offrant une expérience cohérente et personnalisée. De plus, l’application intègre le système de reconnaissance vocale open source d’OpenAI, Whisper, permettant aux utilisateurs de saisir des commandes via la voix pour plus de commodité.

Accès exclusif pour les abonnés ChatGPT Plus

Les abonnés ChatGPT Plus bénéficient d’un accès exclusif à des fonctionnalités avancées, notamment les capacités de GPT-4, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et des temps de réponse plus rapides sur leurs appareils iOS. Ce plan basé sur un abonnement améliore la fonctionnalité globale et l’expérience utilisateur pour ceux qui souhaitent investir dans le service premium.

Capacités de l’application ChatGPT

Réponses instantanées et conseils personnalisés

L’application ChatGPT est conçue pour fournir aux utilisateurs des réponses instantanées à leurs questions et offrir des conseils personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. Il peut aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées, proposer des suggestions sur divers sujets et même aider à résoudre des problèmes.

Inspiration créative et contribution professionnelle

L’une des principales caractéristiques de ChatGPT est sa capacité à générer des idées créatives et à fournir une contribution professionnelle sur une gamme de sujets. Les utilisateurs peuvent rechercher l’inspiration pour rédiger des projets, réfléchir à des idées pour leur entreprise ou recevoir des conseils d’experts sur divers sujets liés à l’industrie.

Utilisation courante : commande « Réécrire ceci »

Bien que l’application ChatGPT offre une gamme polyvalente de fonctionnalités, de nombreux utilisateurs sont susceptibles de l’utiliser pour des commandes telles que « réécrivez ceci ». En simplifiant la reformulation du contenu et en générant de nouvelles idées, ChatGPT devient un outil inestimable pour les écrivains, les étudiants et les professionnels.

Intégration ChatGPT avec Whisper

Système de reconnaissance vocale open source d’OpenAI

Whisper d’OpenAI est un système de reconnaissance vocale open source conçu pour convertir le langage parlé en texte. Intégré à l’application ChatGPT, il permet aux utilisateurs de saisir leurs requêtes et commandes à l’aide de la voix, ce qui rend l’application encore plus conviviale et polyvalente.

Expérience utilisateur améliorée

L’inclusion de Whisper dans l’application ChatGPT améliore considérablement l’expérience utilisateur, car elle permet une approche mains libres pour interagir avec le chatbot AI. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui peuvent avoir des difficultés à taper ou qui préfèrent utiliser les commandes vocales pour plus de commodité.

Avantages de l’abonnement ChatGPT Plus

Accès aux fonctionnalités GPT-4

Les abonnés ChatGPT Plus bénéficient d’un accès exclusif aux fonctionnalités avancées de GPT-4. GPT-4 est le modèle d’IA de nouvelle génération d’OpenAI, offrant des fonctionnalités plus sophistiquées et des performances améliorées par rapport à ses prédécesseurs.

Accès anticipé aux fonctionnalités

Les abonnés ChatGPT Plus bénéficient d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Cela leur permet de garder une longueur d’avance et de profiter des dernières fonctionnalités alimentées par l’IA dès leur sortie.

Temps de réponse plus rapides

Un autre avantage important d’être abonné à ChatGPT Plus est les temps de réponse plus rapides sur les appareils iOS. Cela garantit une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace, faisant de l’application une ressource précieuse pour les abonnés.

Disponibilité géographique et plans d’expansion

Lancement initial aux États-Unis

L’application ChatGPT est initialement disponible pour les utilisateurs aux États-Unis. Ce lancement stratégique permet à OpenAI de recueillir des commentaires précieux d’une large base d’utilisateurs et de résoudre tout problème ou amélioration potentiel avant de s’étendre à d’autres régions.

Extension à d’autres pays

Après le lancement initial aux États-Unis, OpenAI prévoit de rendre l’application ChatGPT disponible dans d’autres pays dans les semaines à venir. Cette expansion progressive assurera un déploiement mondial en douceur et permettra à davantage d’utilisateurs de profiter des avantages du chatbot IA sur leurs appareils iOS.

Développement d’applications Android

Version Android à venir

OpenAI a annoncé qu’une version Android de l’application ChatGPT est actuellement en développement. Cela apportera le chatbot AI à des millions d’utilisateurs d’Android, le rendant accessible sur une plus large gamme d’appareils.

Arrivée prévue sur Google Play Store

L’application Android devrait bientôt arriver sur le Google Play Store. Cependant, aucune date précise n’a été donnée. Cela élargira encore la portée de ChatGPT et consolidera sa position en tant qu’outil portable alimenté par l’IA.

Application ChatGPT dans la vie quotidienne

Assistant personnel et source d’information

L’application ChatGPT sert d’assistant personnel et de source d’informations pour les utilisateurs, les aidant à naviguer dans divers aspects de leur vie quotidienne. Qu’il s’agisse de répondre à des questions ou de fournir des suggestions, ChatGPT est un outil polyvalent et pratique pour les utilisateurs d’iOS.

Aide créative et professionnelle

En tant qu’aide créative et professionnelle, l’application ChatGPT peut aider les utilisateurs à réfléchir à des idées, à générer du contenu et à offrir des conseils d’experts dans divers domaines. Cela en fait une ressource inestimable pour les personnes en quête d’inspiration ou de commentaires professionnels sur leurs projets.

Outil pédagogique et compagnon d’apprentissage

ChatGPT peut également fonctionner comme un outil pédagogique et un compagnon d’apprentissage pour les étudiants. En fournissant des réponses, des explications et des conseils instantanés, l’application peut aider à comprendre des sujets complexes, à simplifier les devoirs et à renforcer l’apprentissage.

Médias sociaux et engagement communautaire

OpenAI sur Twitter

OpenAI a activement partagé des mises à jour et des nouvelles sur l’application ChatGPT sur leur site officiel Twitter compte. Cette plate-forme permet aux utilisateurs de rester informés des derniers développements, de fournir des commentaires et d’engager des discussions avec la communauté OpenAI.

Discussions et forums en ligne

Divers forums et discussions en ligne, tels que Facebook, Reddit et des blogs techniques, servent également de plateformes permettant aux utilisateurs de partager leurs réflexions et leurs expériences avec l’application ChatGPT. Ces communautés permettent aux utilisateurs d’échanger des idées, d’offrir des conseils et de découvrir les applications potentielles de l’application dans différents domaines.

Conclusion

Le lancement de l’application officielle ChatGPT pour les appareils iOS marque une étape importante dans l’évolution des chatbots alimentés par l’IA. Avec ses capacités polyvalentes, son intégration transparente avec Whisper et ses avantages exclusifs pour les abonnés ChatGPT Plus, l’application se positionne comme un outil indispensable pour des millions d’utilisateurs dans le monde. Alors qu’OpenAI recueille des commentaires et étend la disponibilité de l’application, l’application ChatGPT est sur le point de révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’IA sur leurs appareils mobiles.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine