Le premier diable de Tasmanie réintroduit en Australie a donné naissance à trois adorables chiots

Leur naissance dans les territoires de l’Australie continentale annonce une année exceptionnelle pour la réintroduction de l’espèce menacée. En 2023, on estime que 45 autres naîtront, en plus des 16 déjà nés depuis 2020.

L’un des chiots du diable de Tasmanie né suite à la réintroduction de l’espèce en Australie continentale / Crédit : Re:Wild

« Adventurous Lisa », le premier diable de Tasmanie à être réintroduit en Australie continentale 3 000 ans après l’extinction de l’espèce dans la région, a donné naissance à trois adorables chiots. Cela a été annoncé par Aussie Ark, l’organisation à but non lucratif qui protège la faune australienne avec ses partenaires Re:wild, WildArk et Australian Reptile Park, avec qui elle travaille à reconstruire l’écosystème australien d’origine, déformé par la destruction de l’habitat et par l’expansion sur tout le continent des dingos qui a provoqué la disparition complète de l’espèce.

Avec la naissance de ces trois oursons dans les territoires de l’Australie continentale, 2023 s’annonce comme une année exceptionnelle pour le programme de réintroduction du diable de Tasmanie, comme l’expliquent les promoteurs du projet, qui estiment que 45 autres spécimens naîtront dans l’année au-delà du 16 déjà née depuis 2020. « Nous étions en plein contrôle de routine lorsqu’ils ont été ravis de découvrir que Lisa avait des chiots dans sa poche – a expliqué Tim Faulkner, PDG d’Aussie Ark -. Ce sont les tout premiers chiots confirmés de 2023 et encore une fois la preuve que notre programme fonctionne.

La seule région où ces marsupiaux carnivores ont survécu est la Tasmanie, l’île australienne qui leur donne leur nom, mais même ici leur existence est en danger, menacée par une maladie transmissible douloureuse et mortelle appelée Devil Facial Tumor Disease (DFTD), la seule connue forme de cancer contagieux qui, jusqu’à présent, a décimé la population de marsupiaux de 90 %. Actuellement, il ne reste que 25 000 spécimens dans la nature sauvage de Tasmanie.

La réintroduction du diable de Tasmanie en Australie

Pour sauver l’espèce, Aussie Ark a commencé à élever des centaines de diables de Tasmanie indemnes au cours de la dernière décennie, apprenant tout ce qui est possible sur les animaux, y compris leur physiologie reproductive, leur comportement et leurs besoins écologiques, jusqu’à leur réintroduction dans la nature, publiée en 2020. cette première année, 11 adultes, dont Adventurous Lisa, ont été relâchés dans une réserve faunique de 400 hectares située dans le parc national de Barrington Tops, en Nouvelle-Galles du Sud.

Après la réintroduction de cette année-là, 21 autres diables de Tasmanie ont été relâchés dans la nature et un total de 16 petits sont nés. Tous sont surveillés grâce à des contrôles réguliers, des colliers radio équipés d’émetteurs et de pièges photographiques, ce qui permet aux chercheurs de savoir comment vont les marsupiaux, où ils se trouvent, à quels défis ils sont confrontés et ce qu’ils mangent.

« C’est une véritable réussite pour les diables de Tasmanie, et il est réconfortant de voir que tout le travail acharné qui a été consacré à ce projet a porté ses fruits dans la naissance de ces chiots », a déclaré Mark Hutchison, co-fondateur de WildArk. .

Le diable de Tasmanie est l’une des sept espèces essentielles à l’écosystème australien que l’organisation prévoit de réintroduire dans le sanctuaire de la faune, toutes choisies pour aider à rétablir l’équilibre de l’écosystème : quoll oriental, wallaby brushtail rock, roux bettong, longnose potoroo, parma wallaby et brown brown bandicoot.

La réintroduction des démons aide également à contrôler les chats et les renards sauvages, dont la présence en Australie menace d’autres espèces en voie de disparition et endémiques. « C’est un excellent exemple de la façon dont le retour d’une espèce dans son habitat naturel peut revitaliser tout un écosystème », a déclaré Janice Chanson, associée principale pour la protection des espèces chez Re: Wild. Ceci est particulièrement important pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et pour améliorer la santé globale de notre planète. »

