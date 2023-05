Honor 90 et 90 Pro seront livrés avec des caméras 200MP à part entière

Selon des rumeurs et des fuites récentes, il semblerait que Honor fasse déjà des plans pour la série Honor 90. Selon Digital Chat Station, les nouveaux Honor 90 et 90 Pro seront équipés d’appareils photo 200 MP à part entière. Qu’est-ce que cela indique? Cela indique qu’ils n’auront pas de limite de résolution comme les Honor 80 et 80 Pro.

La série Honor 90 explorera la capacité maximale de l’ISOCELL HP3 de Samsung

Pour mettre les choses en perspective, les Honor 80 et Honor 80 Pro sont arrivés sur le marché avec des appareils photo de 160 MP. Cependant, il n’y a pas d’appareil photo natif 160 MP populaire sur le marché. Le fait est que les deux téléphones sont livrés avec l’appareil photo Samsung ISOCELL HP3, capable de produire des photos de 200 MP. Honor a décidé de limiter ce capteur à 160 MP, et la raison n’est pas claire. Peut-être, pour le rendre différent? Nous ne saurons jamais. Le fait est qu’avec les Honor 90 et 90 Pro, cette idée a été abandonnée et ils viendront avec le même capteur dans toute sa splendeur.

Les nouveaux Honor 90 et 90 Pro arriveront sur le marché en mai 90 et nous avons déjà des images montrant leur design. Il a un dos magnifique avec deux anneaux marquants massifs pour les caméras arrière. Selon les fuites, le Honor 90 Pro embarquera le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il obtiendra également un écran incurvé avec un écran 1224p et une prise en charge de la charge rapide de 90 W.

Caractéristiques affirmées

On ne sait pas si le Honor 90 aura le même chipset ou emballera quelque chose de plus bas sur l’échelle. Les rumeurs font état de l’utilisation du Snapdragon 7 Gen 1. Cela n’a pas beaucoup de sens, étant donné que le SD7 Gen 1 est un chipset plus ancien. Le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2 serait bien meilleur. Néanmoins, nous devrons attendre plus de détails. Nous nous attendons à ce qu’il ait un écran plat avec une résolution similaire. Cependant, en termes de charge, elle sera « limitée » à 66W.

Honor 90 et 90 Pro ont été repérés avec les numéros de modèle REA-AN00 et REP-A00 dans la certification 3C. Nous garderons un œil sur la certification TENAA, après tout, les téléphones passeront par cet important régulateur avant leur sortie. À partir de cette certification, nous nous attendons à découvrir la plupart des détails restants du téléphone. Tout comme la série Honor 80, la série Honor 90 devrait arriver sur d’autres marchés après quelques mois. Mais il est difficile de prédire combien de temps les fans de Honor devront attendre car la date de sortie exacte pour les autres marchés est incertaine.

