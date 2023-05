Sémaglutide, une étude confirme une efficacité remarquable dans la perte de poids : 50% des garçons sortent de l’obésité

Une nouvelle étude confirme l’extrême efficacité du sémaglutide pour favoriser la perte de poids, même chez les adolescents. Environ 50 % des participants sont sortis de l’obésité : 74 % ont perdu un ou plusieurs points d’IMC (indice de masse corporelle).

Une nouvelle étude a confirmé l’extrême efficacité du sémaglutide pour favoriser la perte de poids, même chez les adolescents. La recherche, une analyse secondaire de l’étude « Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity » publiée fin 2022 dans la prestigieuse revue scientifique The New Enagland Journal of Medicine, indique qu’environ la moitié des garçons et des filles entre 12 et 18 ans traités avec le médicament sont sortis de l’obésité, en plus 74 pour cent avaient une baisse dans une ou plusieurs catégories d’indice de masse corporelle ou IMC (acronyme de Body Mass Index). Ce sont des résultats significatifs qui soulignent une fois de plus la grande efficacité du sémaglutide pour favoriser la perte de poids. Le médicament, développé à l’origine pour lutter contre le diabète de type 2, est un agoniste du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) conçu pour répliquer l’action d’une hormone, afin d’induire la satiété et de réguler la glycémie. Il a récemment été déterminé qu’il possède également des propriétés anticancéreuses.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’École de médecine de l’Université du Minnesota, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre de recherche pédiatrique sur l’obésité, a montré que le sémaglutide favorise une perte de poids importante même chez les adolescents et le métabolisme de l’Université de Pittsburgh, de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk A/S, de l’Université de Yale et de la Paracelsus Medical University de Salzbourg (Autriche). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Aaron S. Kelly, professeur au Département de pédiatrie et au Centre de médecine pédiatrique de l’obésité de l’Université de Minneapolis, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé plus en détail les détails de l’étude STEP TEENS fin 2022, dans laquelle il avait déjà été confirmé qu’une dose hebdomadaire de 2,4 milligrammes de semglutide – administrée par voie intraveineuse, sous-cutanée – est capable d’induire une diminution de l’IMC statistiquement supérieure à celle garantie par l’hygiène de vie seule (dans le groupe témoin placebo). Dans l’analyse secondaire, les scientifiques ont voulu comprendre dans quelle mesure l’indice de masse corporelle des participants avait chuté.

Pour faire ce calcul, ils ont traité les données des garçons et des filles (environ 200) suivis pendant 68 semaines. Les participants ont été classés par degré d’obésité (OCI, OCII et OCIII) conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDCD). 31 pour cent (62) avaient OCIII, le plus grave. Au départ, le poids moyen était de 107,5 kg. À la fin de la période de suivi, 74 % des adolescents traités au sémaglutide présentaient une réduction de l’IMC d’une ou plusieurs catégories, contre 19 % du groupe placebo (un tiers du total). Dans 45 % des cas, les participants présentaient une réduction de l’IMC de deux catégories ou plus, allant de l’obésité au surpoids ou au poids normal.

« Ces résultats soulignent le haut degré d’efficacité clinique du sémaglutide chez les adolescents obèses. D’un point de vue pratique, nous constatons que le sémaglutide a réduit le poids à un niveau inférieur à ce qui est défini comme l’obésité clinique chez près de 50 % des adolescents de notre étude, ce qui est historiquement sans précédent avec des traitements autres que la chirurgie bariatrique », a-t-il déclaré dans un communiqué. libérer le professeur Kelly. Le médicament, concluent les experts, est donc considéré comme « très efficace pour réduire la catégorie IMC ». Les détails de la recherche « Réduire l’IMC sous le seuil d’obésité chez les adolescents traités avec du sémaglutide sous-cutané une fois par semaine 2,4 mg » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Obesity.

