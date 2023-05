YouTube propose des publicités non désactivables de 30 secondes sur les téléviseurs

Une patate chaude : vous aimez regarder YouTube sur votre téléviseur intelligent ? Malheureusement, l’expérience deviendra vite moins agréable. La société a annoncé qu’elle ajoutera des publicités non désactivables de 30 secondes à son contenu le plus performant lorsqu’il est visionné sur des téléviseurs connectés.

Hier, lors de l’événement annuel YouTube Brandcast, la société appartenant à Google a déclaré qu’au lieu de voir deux publicités de 15 secondes consécutives, les téléspectateurs verraient une seule publicité de 30 secondes. The Verge écrit que ces « non-skips » apparaîtront sur le contenu YouTube Select, sa plate-forme publicitaire qui cible les 5 % des meilleures vidéos YouTube.

Les dirigeants de YouTube ont déclaré que plus de 150 millions de téléspectateurs uniques aux États-Unis ont regardé YouTube et YouTube TV sur les téléviseurs au cours du mois de décembre 2022, selon les estimations de Nielsen. C’est le service le plus regardé sur les écrans de télévision aux États-Unis sur les plates-formes de streaming et les réseaux de télévision traditionnels, c’est pourquoi la société souhaite introduire des publicités plus longues (les publicités de 15 secondes resteront également).

« De plus en plus, les téléspectateurs se connectent à YouTube sur le plus grand écran de leur maison », a déclaré le PDG de YouTube, Neal Mohan. « Les téléspectateurs – en particulier les jeunes téléspectateurs – ne font plus de distinction entre le type de contenu qu’ils regardent. »

En plus des publicités non désactivables de 30 secondes, la société a annoncé qu’elle commencerait à tester « Pause Experiences » (ci-dessus) pour YouTube sur les téléviseurs. Ceux-ci montreront des publicités aux téléspectateurs chaque fois qu’ils interrompront une vidéo, similaires aux annonces de pause que Hulu a lancées il y a quatre ans.

On ne sait pas quand les publicités de 30 secondes/pause de YouTube commenceront à être diffusées sur les téléviseurs intelligents. Mais la nouvelle va certainement bouleverser les millions de personnes qui regardent le service sur les téléviseurs connectés.

Google poussant plus fort sur le front de la publicité n’est pas une surprise. La société a généré 29,2 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022, une augmentation par rapport aux 28,8 milliards de dollars générés l’année précédente, ce qui représente plus de 11% des revenus annuels de Google. Cependant, les 7,96 milliards de dollars provenant des publicités au quatrième trimestre de 2022 ont diminué de près de 8 % d’une année sur l’autre, l’ensemble du secteur de la publicité en ligne s’étant effondré.

Dans des nouvelles connexes, il a été récemment découvert que Google expérimente une fonctionnalité qui affiche un avertissement contextuel à toute personne utilisant un bloqueur de publicités.

