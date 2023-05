Les joueurs du nouveau Zelda construisent tout, principalement des machines de guerre

Hélicoptères pleins d’armes, robots et galions volants : la communauté de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom peuple les réseaux sociaux de ses propres créations, dont certaines sont vraiment remarquables.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été acclamé par la critique et le public. Au cours des trois premiers jours de lancement, qui ont eu lieu le 12 mai, le titre a réussi à se vendre à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, devenant ainsi le best-seller de la série ainsi que le best-seller en Europe de toute l’histoire de Nintendo. Derrière ce succès se cache un gameplay particulier : le protagoniste Link dispose désormais d’un bras bionique qui permet de créer des moyens de transport et des armes à utiliser au cours de l’aventure. La beauté est qu’il n’y a pas vraiment de limite à l’imagination : armez-vous simplement de patience et de créativité pour créer des solutions vraiment incroyables et fonctionnelles. Cela explique pourquoi, ces derniers jours, les joueurs peuplent les réseaux sociaux avec leurs propres créations sur le thème de Zelda : Tears of the Kingdom.

Créations d’utilisateurs dans Zelda : Tears of the Kingdom

Ultraman, Compositor, Ascensus et Schematrix. Ce sont les principaux pouvoirs qui permettent à Link d’utiliser les vestiges de la technologie Zonau et de créer des créations remarquables. Y a-t-il des planches et des roues au sol ? Ensuite, vous avez besoin d’Ultramano pour en faire un chariot. Un véhicule fabriqué est-il trop haut pour sauter dessus ? Ici, il faut recourir à Ascensus pour « nager » vers le haut et traverser des surfaces. Bref, dans Zelda : Tears of the Kingdom pour chaque problème il y a plus d’une solution. Et cela se voit dans les nombreux tweets et tiktoks publiés par la communauté des joueurs.

La plupart sont des machines de guerre. Avions, hélicoptères, chars, galions volants : la liste des moyens de transport, souvent accompagnés d’arsenaux dévastateurs, est vraiment longue. Des créations gigantesques et meurtrières, qui ne correspondent peut-être pas à l’ambiance féerique de Zelda : Tears of the Kingdom mais qui montrent en même temps l’ingéniosité de ceux qui jouent, puis racontées ad hoc à travers le langage social.

Non seulement les véhicules armés « traditionnels », mais il y a aussi les mechas, les gros robots typiques de la pop culture japonaise, ici équipés de canons laser. Des références à Metal Gear Solid, Gundam, voire Evangelion, comme en témoigne le TikTok ci-dessous.

Parmi les autres créations à mentionner, le cheval de Troie ne peut pas manquer. D’impact certes moindre que l’hélicoptère et le mecha vus plus haut, mais c’est un exemple supplémentaire qui témoigne de la myriade de possibilités créatives offertes par le jeu.

Habituellement, quand on parle de jeux vidéo et de créativité, le premier titre qui vient à l’esprit est Minecraft. En effet, l’aventure bac à sable de Mojang Studios permet à l’imagination de laisser libre cours, à tel point que pendant des décennies elle n’a cessé d’héberger des créations pour emporter le fait, comme l’univers observable, la bibliothèque anti-censure et bien plus encore. Cependant, si Minecraft fonde toute son essence sur la création et la collecte de ressources (farming), Zelda : Tears of the Kingdom parvient dans un certain sens à restaurer ce sentiment de liberté créative, tout au long d’une des nombreuses mécaniques qui caractérisent le jeu. Et c’est précisément dans cet aspect que réside la beauté de la dernière exclusivité Nintendo Switch.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :