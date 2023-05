Tout d’abord ok pour le spray anti-ours de Viminale : comment ça marche et quand l’utiliser

Le ministre des Relations avec le Parlement Luca Ciriani a confirmé que le ministère de l’Intérieur est favorable à une loi permettant l’utilisation de spray anti-ours, dérivé du spray au poivre pour la défense personnelle (mais très différent de ce dernier). Pour le moment, le feu vert serait réservé aux gardes forestiers. Comment fonctionne le spray anti-ours.

Après des années d’hésitation, un premier feu vert est donné à l’utilisation de gaz poivré, comme l’a confirmé dans l’hémicycle le ministre des Relations avec le Parlement, Luca Ciriani. Le sénateur a affirmé qu’il y a une volonté du Viminale d’introduire une loi ad hoc qui permet l’utilisation de la dissuasion contre les plantigrades agressifs. Pour le moment, puisqu’il s’agit d’une véritable arme selon la législation française, son utilisation serait limitée aux gardes forestiers comme moyen de contraste avec les soi-disant « ours à problèmes », mais beaucoup demandent qu’il puisse également être transporté par des citoyens ordinaires qui fréquentent les régions montagneuses où vivent ces animaux, exactement comme cela se passe aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays. Comme souvent en France, il faut un drame – notamment la mort du coureur de 26 ans Andrea Papi, tué par l’ours JJ4/Gaïa selon le parquet de Trente – pour voir certaines règles approuvées, même si l’utilisation de le moyen de dissuasion susmentionné est controversé, précisément à la lumière du fait qu’il s’agit d’une arme. Mais comment fonctionne exactement le spray anti-ours ?

Tout d’abord, il faut souligner que bien que basé sur les mêmes principes actifs que les sprays au poivre pour l’autodéfense, à savoir la capsaïcine et les capsaïcinoïdes particulièrement irritants, le spray anti-ours possède des caractéristiques très différentes et spécifiques. Autrement dit, ne pensez pas pouvoir stopper l’agressivité potentielle d’un ours avec l’appareil bien connu de tous. Comme l’explique un article de la province autonome de Trente publié le 3 juillet 2017, donc plusieurs années avant les événements tragiques de ces dernières semaines, il est précisé que « pour qu’un spray soit effectivement anti-ours et produise un effet efficace action dissuasive, il faut un contenu adéquat, un volume adéquat (225 ml), une portée allant jusqu’à 8-10 mètres et enfin une durée de pulvérisation d’au moins 6 secondes ». Sans ces caractéristiques fondamentales, en effet, les produits « risquent de n’être que contre-productifs, de ne pouvoir déranger ou agacer l’ours que légèrement et peut-être de provoquer une réaction violente ». Bref, au lieu de prévenir une attaque – les ours peuvent simuler une agression et ne pas la réaliser s’ils ont peur – on pourrait la favoriser avec un spray au poivre « sac à main » ou avec d’autres produits passés pour anti-ours mais absolument insuffisants. Déjà à l’été 2017, l’institution du Trentin indiquait qu’elle avait pris des mesures pour légaliser la vente et l’utilisation de sprays anti-ours, mais comme nous le savons, c’est un dispositif qui est toujours interdit aujourd’hui. Ce n’est que maintenant que la première ouverture est arrivée pour en équiper au moins les forestiers.

Le spray anti-ours a été développé pour la première fois en Amérique du Nord il y a environ 40 ans, grâce aux travaux du Dr Carrie Hunt de l’Université du Montana. Le scientifique s’est demandé comment il était possible d’éviter les rares mais possibles attaques de grizzlis (toujours des ours bruns, mais beaucoup plus gros que l’Ursus arctos du nord de de France) dans les montagnes et dans les lieux fréquentés par les randonneurs. L’idée était justement de remoduler le spray au poivre anti-agression – déjà disponible à l’époque – pour le rendre efficace contre les plantigrades. Le premier prototype développé avec son collègue Bill Pounds avait une portée d’environ 9 mètres et une durée de pulvérisation de 7 secondes. De cette base, le premier produit anti-ours commercial est né. Pour avoir ces caractéristiques, les bombes aérosols à très haute pression sont beaucoup plus grandes que les sprays au poivre ordinaires, en plus d’une concentration de caspaïcine et de caspaïcinoïdes de 1 à 2 %. Le Bear Spray Safety Program du United States Geological Service (USGS) précise dans un document que le spray est efficace pour prévenir les attaques d’ours, éviter les blessures aux personnes et les dommages aux animaux eux-mêmes, puisqu’il s’agit d’un irritant dont les effets disparaissent après une certaine période de temps. Le spray irrite les yeux et le nez et gonfle les muqueuses, provoquant des difficultés respiratoires et une panique qui poussent l’animal à fuir.

L’USGS indique que l’efficacité n’atteint pas 100%, comme c’est le cas avec tout autre moyen de dissuasion. L’étude «Efficacy of Bear Deterrent Spray in Alaska» publiée dans le Journal of Wildlife Management et dirigée par des scientifiques de l’Université Brigham Young a montré une efficacité de 92% contre les ours bruns (la même espèce dans le Trentin); 90 % sur les ours noirs ; et 100 % sur les ours polaires. Ces deux dernières espèces ne sont pas présentes en France (sinon enfermées dans un jardin zoologique). 98% de ceux « armés » du spray n’ont subi aucune blessure (les personnes touchées n’ont cependant eu que des séquelles mineures, qui n’ont pas nécessité d’hospitalisation). Les problèmes d’utilisation du spray anti-ours sont liés à la direction du vent – ​​il faut faire attention à ne pas s’en arroser –, à la distance de l’animal et aux temps de réaction (il y a un cadenas à retirer). Selon les experts, le spray va pointer vers la tête de l’animal et vers le bas, pour créer un nuage de principe actif où il serait obligé d’entrer pour attaquer. Naturellement, il ne doit être utilisé que sur des ours en charge ou avec des intentions clairement menaçantes. Rappelons que l’homme n’est pas la proie des ours et que les accidents, en plus d’être extrêmement rares, sont déclenchés par une réaction d’effroi de l’ours, qui pourrait se sentir menacé par lui-même, ses oursons ou une potentielle source de nourriture voisine.

Nous rappelons à nouveau que les sprays au poivre anti-ours sont de toute façon considérés comme de véritables armes et doivent être utilisés par des personnes bien formées qui savent exactement ce qu’elles font. Leur utilisation ne devrait également être autorisée qu’en cas de danger potentiel établi. Une mauvaise utilisation, par exemple, pourrait conduire une mère à abandonner ses chiots et cela reste une expérience traumatisante pour les animaux, bien que non mortelle.

