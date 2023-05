Apple parie gros sur la technologie micro-LED pour éventuellement réduire la dépendance à Samsung pour les écrans iPhone

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple investit dans la recherche et le développement de la technologie d’écran micro-LED, qui semble être le meilleur des deux mondes des écrans OLED et mini-LED de technologie actuelle.

Aujourd’hui, Nikkei affirme qu’Apple a même conçu lui-même une partie de l’équipement de production, ainsi qu’un partenariat avec LG Display pour les substrats et les plaquettes de silicium de TSMC. L’objectif final est d’utiliser des écrans micro-LED sur l’iPhone, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de Samsung Display qui produit actuellement la majorité des écrans d’iPhone, Samsung étant le leader du secteur de la production OLED.

La micro-LED comporte des pixels éclairés individuellement, offrant les niveaux de contraste élevé et de noir profond de l’OLED. Mais contrairement à OLED, ce n’est pas un matériau organique, ce qui indique qu’il n’est pas sensible à des problèmes tels que le burn-in. Les panneaux seront également plus fins et plus économes en énergie. La taille miniature des puces micro-LED peut également permettre aux écrans d’être combinés plus efficacement avec d’autres capteurs, comme des scanners d’empreintes digitales sous écran haute fidélité, entre autres avantages.

Comme l’écran est souvent le composant le plus cher d’un iPhone, il existe également de grandes opportunités d’économies de coûts et d’amélioration des marges potentielles si Apple peut posséder la technologie d’affichage elle-même, plutôt que de s’appuyer sur la propriété intellectuelle de Samsung comme elle est obligée de le faire au moment pour sécuriser des panneaux OLED de haute qualité pour l’iPhone.

Cependant, la fabrication d’écrans micro-LED est complexe et certains défis restent à relever pour augmenter la production. Nikkei affirme que la technologie micro-LED d’Apple en est encore au stade des échantillons, dans le but d’expédier des micro-LED sur l’Apple Watch dès 2025 (corroborant les rapports précédents). Nikkei dit qu’Apple possède actuellement des installations de recherche sur les micro-LED aux États-Unis, à Taïwan et au Japon.

L’Apple Watch viendra en premier car il est plus facile de fabriquer des écrans OLED à des tailles plus petites. Peut-être que dans cinq ans, Apple sera prêt à fabriquer en masse des écrans micro-LED à des tailles d’écran appropriées pour une utilisation dans les iPhones.

