La popularité de l’iPhone nuit à Android : les utilisateurs passent de plus en plus d’Android à iOS

Le marché des smartphones est encombré, avec de nombreuses marques et modèles différents parmi lesquels choisir. Cependant, la bataille pour la suprématie a longtemps été entre les téléphones Android et les iPhones. Android est connu pour sa polyvalence et ses options de personnalisation, tandis que les iPhones sont préférés pour leur excellente prise en charge de l’écosystème. Ces dernières années, cependant, les utilisateurs d’Android ont de plus en plus tendance à passer aux iPhones.

Passer d’Android à iPhone : rapport CIPR 2023



Un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre que le nombre d’utilisateurs d’Android passant à l’iPhone a augmenté de 15 % au cours de l’année écoulée. Il s’agit du taux de changement le plus élevé des cinq dernières années.

Le rapport montre également que 83 % des utilisateurs d’iPhone choisissent de rester avec un iPhone. Cela indique que la grande majorité des utilisateurs d’iPhone sont satisfaits de leurs appareils et ne voient pas la nécessité de passer à une autre plate-forme.

Les 15% représentent une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente et de 5% par rapport à l’enquête 2020-2021. La dernière fois que 15 % des nouveaux utilisateurs d’iPhone étaient d’anciens utilisateurs d’Android, c’était en 2018. En 2016, le taux de conversion des utilisateurs d’Android vers les iPhones était de 21 %. Donc, ce que disent toutes ces statistiques, c’est que le pourcentage de personnes quittant Android pour iOS augmente chaque année. Et ce n’est certainement pas bon. Cela tuera essentiellement un environnement concurrentiel sain sur le marché.

Le rapport du CIPR a également montré le pourcentage d’utilisateurs de BlackBerry et de Windows. Mais ils ne contribuent pas de manière significative à la tendance générale. Quoi qu’il en soit, le rapport indique également que 1% des nouveaux utilisateurs d’iPhone provenaient d’utilisateurs de téléphone de base. Alors qu’un autre 1% représente ceux qui sont propriétaires d’un téléphone pour la première fois.

Pourquoi les gens passent-ils d’Android à iOS ?

Nous ne pouvons pas citer précisément pourquoi les utilisateurs d’Android peuvent passer aux iPhones. Mais Apple a apporté des améliorations significatives à sa plate-forme iOS ces dernières années. iOS est désormais plus personnalisable que jamais et offre un certain nombre de fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que sur Android. Par conséquent, cela pourrait suffire à attirer les utilisateurs d’Android.

Une autre raison du changement peut être le solide support de l’écosystème d’Apple. Les produits Apple fonctionnent ensemble de manière transparente, ce qui peut constituer un avantage majeur pour les utilisateurs disposant de plusieurs appareils Apple.

Enfin, certains utilisateurs d’Android peuvent passer aux iPhones simplement parce qu’ils veulent un changement. Après tout, Android existe depuis longtemps et il peut être rafraîchissant d’essayer quelque chose de nouveau. Quelle que soit la raison, il est clair que de plus en plus d’utilisateurs d’Android passent aux iPhones.

Dernières pensées

Les gens devraient avoir la liberté de choisir leurs propres plates-formes de smartphone. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la prise de décision, tels que le prix, les fonctionnalités et le système d’exploitation. Android et iOS ont tous deux leurs propres forces et faiblesses, il est donc important de faire vos recherches pour trouver la meilleure plateforme pour vous.

Un manque de concurrence sur le marché des smartphones serait mauvais pour les consommateurs. Cela pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de fonctionnalités et moins d’innovation. Nous espérons que les gens continueront à explorer à la fois Android et iOS avant de prendre une décision sur la plate-forme à utiliser.

