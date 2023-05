New York pourrait s’effondrer sous le poids de ses gratte-ciel

C’est ce que confirme une nouvelle étude qui a modélisé la géologie sur laquelle insiste la ville américaine par rapport aux satellites : la Big Apple s’effondre à raison de 1-2 millimètres par an mais certaines zones de la ville s’enfoncent beaucoup plus vite.

New York s’enfonce et le poids de ses gratte-ciel aggrave le problème. C’est ce qu’affirme une nouvelle étude publiée dans Earth’s Future par le géologue Tom Parsons du United States Geological Survey et ses collègues de l’Université de Rhode Island, qui ont modélisé la géologie de la ville américaine par rapport aux données satellitaires, calculant la contribution de ses charge de construction sur l’abaissement de la surface. Cet affaissement progressif, appelé affaissement, se produit lorsque des sédiments très poreux ont tendance à se comprimer et donc à s’enfoncer sous le poids des charges pesant sur le sol, ou en réponse à l’activité minière qui diminue la pression des fluides interstitiels résiduels. Dans le cas de New York, la contribution de l’affaissement due à la masse cumulée et à la pression vers le bas exercée par l’environnement bâti de la ville n’avait pas été quantifiée auparavant.

Selon l’étude, New York s’enfonce à raison de 1 à 2 millimètres par an sous le poids de ses gratte-ciel. Quelques millimètres peuvent sembler peu, mais certains quartiers de la ville s’enfoncent beaucoup plus rapidement. Cela peut signifier divers degrés de danger pour une ville abritant une population fortement concentrée de plus de 8 millions d’habitants, ce qui implique des efforts supplémentaires dans l’élaboration de stratégies d’atténuation pour contrer non seulement l’élévation du niveau de la mer, mais également le risque croissant de naufrage.

« Le but du document – écrivent les auteurs de l’étude – est de sensibiliser au fait que tout autre gratte-ciel construit dans les zones côtières, fluviales ou lacustres peut contribuer au risque futur d’inondation ».

L’étude met également en évidence le poids de l’ensemble des bâtiments de New York. Plus précisément, la masse cumulée de plus d’un million de bâtiments dans la Big Apple est égale à 764 000 000 000 de kilogrammes exerçant leur pression sur une superficie de seulement 1 214 kilomètres carrés.

L’estimation ne comprend que la masse des bâtiments et leur contenu, pas les routes, trottoirs, ponts, voies ferrées et autres zones pavées, mais malgré ces limitations, les nouveaux calculs affinent les observations précédentes en tenant compte de la géologie complexe de New York qui se compose de dépôts de lochs de sable, de limon, d’argile et d’affleurements rocheux. En comparant ensuite le comportement de ces différents substrats avec des données satellitaires mesurant la hauteur de la surface terrestre, les chercheurs ont produit une carte des affaissements de toute la ville. « L’augmentation de l’urbanisation, y compris le drainage et le pompage des eaux souterraines – préviennent-ils – ne pourrait qu’aggraver le problème d’affaissement à New York. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :