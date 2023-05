L’analyste Apple Min-Chin Kuo révèle des détails passionnants sur les modèles iPhone 16 Pro – Écrans plus grands et meilleurs appareils photo

Même si la série iPhone 15 est dans des mois, les rumeurs sur la gamme iPhone 16 ont commencé à s’accélérer. Auparavant, il y avait eu des discussions sur la taille d’affichage avec laquelle la gamme pourrait venir. De plus, nous avons appris qu’Apple s’en tiendrait à son plan d’introduire des boutons haptiques sur ces téléphones.

Maintenant, un analyste réputé, Min-Chin Kuo, a partagé ses dernières découvertes sur les modèles iPhone 16 Pro et Pro Plus (ou Pro Max/Ultra). Il confirme que la série sera livrée avec des écrans et des caméras améliorés. Min-Chin Kuo a également fourni des détails supplémentaires sur les téléphones.

Min-Chin Kuo dit que les modèles iPhone 16 Pro seront livrés avec des caméras zoom améliorées

Selon l’analyste d’Apple Min-Chin Kuo, les modèles d’iPhone 16 Pro offriront « des tailles d’écran plus grandes et des capteurs de caméra périscope ». Il dit que le modèle Pro arborera un panneau de 6,3 pouces tandis que le Pro Max comportera un écran de 6,9 ​​pouces. Ces chiffres représentent une augmentation de 0,2 pouce par rapport aux téléphones iPhone 14 Pro actuels.

La plus grande taille des modèles d’iPhone 16 Pro devrait permettre aux ingénieurs d’Apple d’y intégrer des caméras améliorées. Min-Chin Kuo dit que les téléphones embarqueront un objectif périscope. Ils offriraient un zoom optique jusqu’à 5-6x. Il a également mentionné que Cowell E Holdings fournirait ces lentilles.

Les rumeurs actuelles disent que l’iPhone 15 Pro Max pourrait également comporter un objectif périscope. Mais, l’iPhone 15 Pro standard ne devrait pas bénéficier d’une mise à niveau notable à cet égard. La taille d’affichage du modèle pourrait empêcher les ingénieurs d’intégrer l’objectif. Mais nous nous attendons à ce qu’Apple propose d’autres mises à jour notables pour que le téléphone se démarque de l’iPhone 14 Pro.

Néanmoins, la série iPhone 16 Pro serait également dotée d’une solution d’identification de visage sous-écran. Si cela se produit, les utilisateurs devraient bénéficier d’une expérience immersive en plein écran à partir de l’écran.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine