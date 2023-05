Entretien avec le PDG de FLEXXON : la cybersécurité pour les SSD et l’avenir des technologies innovantes

Grâce à la fonction de purge rapide, les utilisateurs ont la possibilité de détruire immédiatement les informations privées, confidentielles ou classifiées si elles tombent entre de mauvaises mains – une capacité particulièrement importante dans les industries critiques pour la sécurité.

Un bon exemple des avantages d’une purge rapide peut être lié à la récente enquête du FBI avertissement contre l’utilisation des bornes de recharge publiques. Cela est dû au fait que des criminels exploitent des bornes de recharge et chargent des logiciels malveillants sur des bornes de recharge USB publiques pour accéder de manière malveillante à des appareils électroniques pendant leur chargement. Maintenant que le travail à distance est devenu la norme, les employés peuvent utiliser des stations de partage publiques à leur insu des dangers qui les guettent.

Les organisations doivent s’adapter à la sécurité technologique appartenant à l’entreprise, comme les ordinateurs portables, pour éviter que des informations sensibles ne soient exposées et des conséquences plus graves – c’est là qu’une purge rapide peut entrer en jeu. Lorsqu’un ordinateur ou un autre actif professionnel contenant des données sensibles est menacé, une purge rapide peut être utilisée pour détruire rapidement des informations confidentielles, garantissant ainsi qu’une cyberbrèche peut être stoppée plus rapidement. Il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement importante pour les industries qui traitent des informations sensibles et personnelles, telles que le secteur militaire et de la défense, les soins de santé, les agences gouvernementales et les services financiers.

Bien que cela puisse sembler être l’option nucléaire, il est important d’avoir ce choix pour protéger les données organisationnelles dans des situations difficiles. »

Pouvez-vous détailler en quoi cette fonctionnalité change la donne et pourquoi il est important d’étendre les soins de sécurité à la couche physique ?

« Les efforts traditionnels en matière de cybersécurité ne suffisent plus. La protection au niveau des couches externes souffre régulièrement de l’incapacité à détecter les menaces dans un vaste environnement externe et de la dépendance continue à l’intervention humaine pour corriger et mettre à jour les protocoles de sécurité.

Au niveau physique, l’environnement est différent. Toutes les menaces malveillantes sont obligées de se conformer à un environnement contrôlé, fournissant à l’IA intégrée un ensemble très clair et spécifique de commandes programmées pour analyser et répondre – par opposition à l’environnement externe où l’IA doit faire face à des protocoles basés sur des signatures où les mauvais acteurs peuvent facilement se déguiser et éviter d’être détectés.

La différence entre le déploiement de l’IA sur la couche externe et interne se résume à l’étendue des possibilités qui doivent être évaluées – au niveau de la couche matérielle, cela est réduit à un ensemble très clair de commandes de lecture et d’écriture, ce qui le rend presque impossible. pour que les acteurs malveillants cachent les attaques malveillantes et contournent la sécurité. »

Le SSD X-PHY est-il prêt pour les nouvelles cyberattaques modernes et complexes ?

« X-PHY SSD a été conçu pour les nouvelles cyberattaques modernes et complexes. Le problème même des solutions de cybersécurité actuelles est qu’elles ne peuvent pas être conçues uniquement pour faire face aux menaces d’aujourd’hui, car les cybercriminels font constamment évoluer leurs méthodes.

Ainsi, nous avons construit le X-PHY sur un algorithme d’auto-apprentissage breveté. Il peut détecter des anomalies dans les modèles de lecture et d’écriture et les identifier comme des menaces. Il s’agit d’un mécanisme puissant et remarquable – en appliquant cette technologie, X-PHY SSD apprend et construit en permanence des défenses contre les cyberattaques complexes.

De plus, nous nous appuyons sur la technologie et les méthodologies brevetées de X-PHY pour créer un écosystème complet de solutions qui donnent la priorité à la sécurité et à la protection des données dans une gamme d’applications. Nous sommes impatients de partager plus de mises à jour avec vous lorsque nous serons prêts ! »

Pouvez-vous nous dire en quoi votre SSD X-PHY se différencie de la concurrence ? Dans quelle mesure êtes-vous confiant quant à ses performances à grande échelle ?

« Le SSD X-PHY Cybersecure de Flexxon est la première solution de cybersécurité intégrée à l’IA au monde pour des performances et une protection inégalées contre toutes les cyberattaques. X-PHY Cyber ​​Secure SSD surveille et protège les données des utilisateurs en temps réel et arrête les menaces de sécurité, notamment les attaques système, les attaques physiques et les attaques de ransomware. X-PHY SSD se défend contre les menaces en surveillant les écarts dans les fluctuations de température suspectes directes et les mouvements inhabituels. Les différenciateurs importants incluent les 30 brevets de X-PHY, ainsi que ses capacités de purge rapide.

Nous sommes confiants dans sa capacité à combler les lacunes existantes en matière de cybersécurité de manière efficace, efficiente et facile à intégrer. L’un des obstacles auxquels nous sommes confrontés est le changement de mentalité en matière de sécurité en matière de protection contre les menaces, car la protection au niveau du matériel est souvent négligée. Cependant, alors que nous continuons à éduquer l’industrie, nous sommes en mesure de surmonter cet obstacle et avons remarqué que l’adoption ultérieure se produit naturellement.

Quelles considérations les professionnels de la cybersécurité doivent-ils inclure dans leur arsenal de sécurité pour protéger les appareils des employés et les données de l’entreprise ?

« Parlant du domaine d’expertise de Flexxon, une capacité de verrouillage devrait être intégrée dans le matériel pour éviter la falsification et le vol physique. Arrêtez les infiltrés avant qu’ils n’atteignent votre noyau de données et qu’ils aient la possibilité d’accéder aux données.

Les tests de sécurité pour les logiciels doivent être une norme de l’industrie. Au niveau de base, les tests de sécurité des applications statiques (SAST) doivent être déployés pour analyser et corriger les vulnérabilités potentielles au stade précoce du développement.

Des vérifications et des tests approfondis sur les fournisseurs tiers sont également impératifs. Comme le montrent les nombreuses violations qui ont émergé des fournisseurs de services tiers. Non seulement les entreprises doivent s’assurer que les informations d’identification de leurs fournisseurs sont conformes aux normes, mais elles doivent également utiliser des outils pour analyser l’ensemble de l’infrastructure à la recherche de vulnérabilités. Les entreprises peuvent également faire leur part pour faire face à certaines des plus grandes menaces à la cybersécurité. À savoir l’erreur humaine, en utilisant des outils pour rechercher des informations d’identification compromises et intégrer des réinitialisations de mot de passe de routine obligatoires.

Sans surprise, nous devons constamment mettre à jour les logiciels, ce qui est inévitable lorsque les cybermenaces évoluent et émergent à une vitesse aussi incroyable. Cependant, il est important de noter que cela ne suffit pas. Même les mises à jour les plus consciencieuses permettront à de nouvelles cyberattaques évolutives de passer. Il est donc important de compléter la protection logicielle par une défense au niveau matériel.

En plus de toutes ces considérations, mon conseil est de revoir l’approche actuelle et d’allouer certaines de vos ressources au matériel. Les solutions de cybersécurité basées sur le matériel telles que X-PHY ramènent le combat à un environnement contrôlable. Au plus près de vos données donnant lieu à des temps de réponse et d’action plus longs. Cette dernière couche sera un élément non négociable d’un plan de cybersécurité holistique. Surtout si les défenses des couches externes ne parviennent pas à empêcher les pirates d’entrer.

