Android 13 QPR3 Beta 3.2 corrige la déconnexion des appels WiFi et plus encore

Google publie une autre version bêta d’Android 13 QPR3 bêta 3 avant la version finale prévue le mois prochain. Il y a environ deux semaines, Google a publié la première version bêta incrémentielle avec quelques corrections de bugs. Et avec la nouvelle version bêta, Google corrige encore plus de bugs. Voici tout ce que vous devez savoir sur Android 13 QPR3 beta 3.2.

Google a lancé la troisième version bêta de QPR3 en avril, puis une version bêta incrémentielle plus tôt ce mois-ci. Et cela pourrait être la dernière version bêta avant la version stable finale qui arrivera sur les téléphones Pixel le mois prochain sous la forme d’une mise à jour de fonctionnalités. Android 13 QPR3 Beta 3.2 est disponible pour tous les téléphones éligibles et est livré avec le numéro de build T3B3.230413.009.

Comme mentionné précédemment, la nouvelle version bêta incrémentielle corrige un tas de problèmes tels que les appels WiFi déconnectés, la saisie tactile ne fonctionne pas, etc. Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous.

Cette mise à jour mineure d’Android 13 QPR3 Beta 3 inclut les correctifs suivants :

Correction d’un problème de synchronisation d’entrée avec l’interface utilisateur du système qui empêchait Windows de recevoir des entrées tactiles ou de recevoir des entrées tactiles au mauvais endroit.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner la déconnexion inattendue des appels via Wi-Fi.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher une carte SIM d’être détectée correctement ou d’être activée lors de la configuration du téléphone.

Correction d’un problème où un appareil pouvait ne pas enregistrer IMS via Wi-Fi lorsqu’il quittait la couverture LTE et entrait dans la couverture Wi-Fi.

Correction de problèmes qui provoquaient des baisses inattendues des vitesses ou de la fiabilité de la connectivité mobile.

Si vous utilisez déjà Android 13 QPR3 Beta 3.1, vous recevrez la deuxième version bêta incrémentielle sur votre téléphone Pixel. Mais si vous êtes sur une version stable et que vous souhaitez tester les versions bêta, vous devez opter pour le programme bêta. Vous pouvez vous diriger vers le Programme bêta Android site Web et inscrivez-vous au programme bêta, une fois inscrit, vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec la dernière version d’Android 13 QPR.

Vous pouvez également télécharger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

