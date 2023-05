De nouvelles preuves suggèrent qu’un produit chimique pourrait être la cause de la maladie de Parkinson

Publiés dans la revue Jama Neurology, ils documentent un risque accru de développer une maladie neurodégénérative.

Une nouvelle étude de plus de 300 000 anciens combattants a trouvé une forte association entre un produit chimique commun et un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson. Il s’agit du trichloroéthylène, plus connu sous le nom de trichloroéthylène, un solvant largement utilisé jusque dans les années 1970 pour diverses applications industrielles, commerciales, militaires et médicales, comme le décapage de peinture, le dégraissage de moteur en nettoyage à sec, et déjà relié à plusieurs autres maladies. , y compris le cancer. L’étude, qui vient d’être publiée dans Jama Neurology, fait suite à un rapport récent qui a révélé que l’exposition (souvent sans le savoir) à ce produit chimique est associée à une augmentation des cas de la maladie et de nombreuses autres recherches qui ont étudié la possibilité que le trichloroéthylène joue un rôle dans la début de la maladie de Parkinson.

Trichloroéthylène (trichloroéthylène) et Parkinson

La nouvelle analyse a révélé un risque accru de 70% de maladie de Parkinson chez les anciens combattants qui ont servi au moins trois mois au Marine Corps Base Camp Lejeune, en Caroline du Nord, entre 1975 et 1985, lorsqu’il a été découvert que l’eau potable et, en particulier, l’usine de traitement de Hadnot Point l’eau, était contaminée par du trichloroéthylène et d’autres produits chimiques nocifs, notamment du perchloroéthylène (PCE), du benzène et du chlorure de vinyle.

L’Agence américaine pour les substances toxiques et le registre des maladies (ATSDR) a signalé que le trichloroéthylène avait été détecté pour la première fois en 1982 et que ce dernier et d’autres contaminants avaient pénétré dans les systèmes d’eau potable par « des fuites de réservoirs de stockage souterrains, des déversements dans des zones industrielles et des sites d’élimination des déchets ». Les anciens combattants et le département américain de la Défense ont déjà reconnu l’exposition au trichloroéthylène à Camp Lejeune.

Plusieurs études ont suggéré que la maladie de Parkinson est principalement causée par des facteurs environnementaux, c’est-à-dire l’exposition à des produits chimiques, des polluants ou des agents pathogènes qui peuvent jouer un rôle dans le développement de cette maladie neurodégénérative. « Cette nouvelle étude fournit la première preuve basée sur la population à l’appui de l’hypothèse selon laquelle le trichloroéthylène peut causer la maladie de Parkinson, ajoutant aux preuves bien documentées que le trichloroéthylène est également cancérigène », a déclaré le Dr Natasha Fothergill-Misbah de l’Université de Newcastle au Royaume-Uni. , qui n’a pas participé à l’étude.

« Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer l’exposition réelle – précise l’expert dans une intervention sur Science Media Center – l’importance de l’association, compte tenu des facteurs confondants, fournit une explication très plausible à ce risque accru, même si ce n’est certainement pas la ‘seul facteur impliqué dans la maladie de Parkinson’.

Dans l’ensemble, les résultats de cette nouvelle recherche ont des implications dans le monde réel, bien que d’autres études soient nécessaires pour une preuve définitive. « Des millions de personnes dans le monde ont été et continuent d’être exposées à ce contaminant environnemental omniprésent – observent les auteurs de l’étude -. Nos résultats suggèrent que l’exposition au trichloroéthylène dans l’eau peut augmenter le risque de maladie de Parkinson. »

