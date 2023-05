Apple Music ajoute des listes de lecture de concerts, des dates de tournée, etc.

Apple maintient le bal sur les annonces de fonctionnalités pré-WWDC. Dans un nouveau communiqué de presse, Apple a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts pour Apple Music et Apple Maps. « Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités célèbrent la joie de la musique live et offrent aux fans et aux artistes plus de moyens de se connecter », déclare Apple.

Dans Apple Maps, les utilisateurs trouveront plus de 40 nouveaux guides qui ont été organisés par les éditeurs Apple Music. Ces guides se concentrent sur la mise en évidence des « meilleurs lieux pour découvrir la musique live dans certains des principaux centres culturels du monde ». Chaque guide présentera également les spectacles à venir de ce lieu directement à partir d’Apple Maps, alimenté par la technologie Shazam.

Sur Maps, plus de 40 nouveaux guides, chacun soigneusement organisé par les éditeurs d’Apple Music, mettent en évidence les meilleurs lieux pour découvrir la musique en direct dans certains des principaux centres culturels du monde. Des salles symphoniques viennoises emblématiques aux clubs techno de pointe de Brooklyn et de Tokyo, ces sélections triées sur le volet – couvrant actuellement plus de 10 villes – sont tout ce dont les fans de musique ont besoin pour une soirée inoubliable. Les Apple Music Guides permettent également aux fans de parcourir les émissions à venir des salles directement à partir de Maps via le module de découverte de concerts de Shazam – qui fait partie d’une suite de fonctionnalités introduites par Shazam au printemps dernier, tirant parti des informations sur les concerts de la plate-forme de recommandation d’événements et de découverte d’artistes de renommée mondiale Bandsintown.

Les villes présentées dans les guides Apple Maps incluent Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York et San Francisco en Amérique du Nord ; Berlin, Londres, Paris et Vienne en Europe ; Tokyo, Melbourne et Sydney dans la région Asie-Pacifique ; et Mexico en Amérique latine.

Dans Apple Music, Apple déploie une toute nouvelle fonctionnalité Set Lists qui « met en lumière une sélection de tournées majeures ». Cela permet aux fans d’écouter des setlists pour des émissions spécifiques et de lire sur la production d’émissions. Apple Music acquiert également la possibilité de parcourir les émissions à venir des artistes dans leur région, toujours alimentées par Shazam.

Apple indique que les nouvelles fonctionnalités Apple Music et Apple Maps sont déployées à partir d’aujourd’hui.

