Google supprimera les comptes, y compris Gmail et Photos, qui ne se sont pas connectés depuis 2 ans

En 2020, Google a déclaré qu’il supprimerait le contenu stocké dans un compte inactif (mais pas le compte lui-même) pour préserver l’espace de stockage. Google met actuellement à jour sa politique d’inactivité afin que les anciens comptes inutilisés soient supprimés à partir de la fin de l’année.

« Si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté pendant au moins 2 ans », Google supprimera ce compte personnel et son contenu. En plus de l’adresse e-mail devenant inaccessible, les messages Gmail, les événements de l’agenda, Drive, Docs et d’autres fichiers Workspace, ainsi que les sauvegardes Google Photos, seront supprimés.

Pour le moment, Google ne prévoit pas de supprimer les comptes avec des vidéos YouTube. (Ce serait délicat car certains vieux clips abandonnés pourraient avoir une pertinence historique.)

Google commencera à supprimer les comptes inactifs en décembre 2023 (au plus tôt) et adoptera une « approche par étapes », en commençant par « les comptes qui ont été créés et jamais réutilisés ». La société dit qu’elle « va déployer cela lentement et avec précaution ».

Avant de supprimer un compte, nous enverrons plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression, à la fois à l’adresse e-mail du compte et à l’e-mail de récupération (le cas échéant).

En attendant, cela ne s’applique qu’aux comptes Google gratuits et non à ceux gérés par une entreprise ou une école.

Ce qui maintient un compte actif

Outre la connexion périodique, le fait d’être connecté et d’effectuer des actions de base compte comme une activité :

Lire ou envoyer un e-mail (comme afficher une alerte d’inactivité)

Utilisation de Google Drive

Regarder une vidéo YouTube

Télécharger une application sur le Google Play Store

Utilisation de la recherche Google

Utiliser Se connecter avec Google pour se connecter à une application ou à un service tiers

De plus, Google nous indique que l’utilisation d’un appareil Android connecté est considérée comme une activité.

Google Photos a déjà une politique de connexion et d’utilisation distincte de deux ans pour être considérée comme active. Pendant ce temps, les comptes avec des abonnements Play Store actifs, comme Google One ou des applications tierces, sont considérés comme actifs.

Aujourd’hui, Google recommande aux utilisateurs d’attribuer un e-mail de récupération, et l’entreprise oriente les utilisateurs vers le gestionnaire de compte inactif pour décider « ce qu’il advient de leur compte et de leurs données lorsqu’ils deviennent inactifs pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois ». Les options incluent l’envoi de fichiers à des contacts de confiance, la configuration d’un répondeur automatique Gmail ou la suppression de compte.

Pourquoi Google supprime des comptes

En apportant ce changement, Google cite la sécurité, car les comptes inactifs – souvent avec « des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis » – sont plus susceptibles d’être compromis.

Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés sont au moins 10 fois moins susceptibles que les comptes actifs d’avoir une vérification en 2 étapes configurée. Cela indique que ces comptes sont souvent vulnérables, et une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé pour n’importe quoi, du vol d’identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, comme le spam.

Cela « limite également la durée pendant laquelle Google conserve vos informations personnelles inutilisées », ce délai étant considéré comme une norme de l’industrie. Contrairement à d’autres services ayant des implications différentes en matière de sécurité/confidentialité, Google ne libérera pas d’adresses Gmail à récupérer avec des suppressions.

