L’odeur de la menthe peut améliorer la cognition et prévenir la maladie d’Alzheimer

C’est ce que révèlent de nouvelles recherches sur des modèles animaux, dans lesquelles des chercheurs ont montré que cette substance prévient les troubles cognitifs et améliore la cognition.

Sentir la menthe, ou plutôt son principe actif, le menthol, peut prévenir la détérioration cognitive typique de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que révèlent de nouvelles recherches sur des modèles animaux menées par le Centre de Recherche Médicale Appliquée (CIMA) de l’Université de Navarre, en Espagne, qui ont montré que de courtes expositions répétées au menthol pouvaient moduler le système immunitaire et améliorer les capacités cognitives. En particulier, les chercheurs ont observé que l’odeur du menthol est associée à une réduction du niveau d’interleukine-1-bêta (IL-1β), une protéine qui médie la réponse inflammatoire. En inhibant cette protéine, les chercheurs ont pu améliorer la cognition dans des modèles murins de la maladie d’Alzheimer.

Interaction entre le cerveau, l’odorat et le système immunitaire

L’équilibre fonctionnel du cerveau dépend d’interactions complexes entre différents types de cellules nerveuses, de cellules immunitaires et de cellules souches neurales. Au sein de ce réseau, plusieurs études ont analysé les effets immunomodulateurs et neurologiques des odeurs, montrant une corrélation entre la perte de l’odorat et l’apparition des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer, tels que les troubles du langage, les difficultés dans les activités quotidiennes, les pertes de mémoire et la désorientation spatio-temporelle. .

Des scientifiques du CIMA de l’Université de Navarre, en Espagne, ont observé comment l’odeur affecte la mémoire / Crédit : Casares et al., Frontiers in Immunology 2023.

Cette association a incité les chercheurs à examiner en détail le rôle du système olfactif sur les systèmes immunitaire et nerveux central et à observer, comme documenté dans une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans Frontiers in Immunology, que l’odeur du menthol est capable d’améliorer la réponse immunitaire. et la cognition chez la souris.

« Nous avons confirmé que le menthol est une odeur immunostimulante dans des modèles animaux et, étonnamment, nous avons constaté que de courtes expositions à cette substance pendant six mois prévenaient le déclin cognitif chez les souris atteintes de la maladie d’Alzheimer », a déclaré le Dr Juan José Lasarte, directeur du CIMA immunologie et programme d’immunothérapie et auteur principal de la recherche – . Ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’il a également amélioré la cognition de jeunes souris en bonne santé. »

Un autre résultat noté par les chercheurs est que « le blocage de l’activité des cellules T régulatrices, un type de cellule immunitaire à activité immunosuppressive, a amélioré la cognition chez les souris atteintes de la maladie d’Alzheimer et a entraîné un net bénéfice dans la cognition des jeunes souris en bonne santé », a ajouté le Dr. Ana García-Osta, chercheuse au programme de thérapie génique des maladies neurologiques du CIMA et co-auteur principal de cet article.

L’exposition au menthol et le blocage des lymphocytes T régulateurs ont entraîné une diminution de l’IL-1β. En inhibant cette protéine avec un médicament utilisé dans le traitement de certaines maladies auto-immunes, les chercheurs ont également pu améliorer les capacités cognitives de souris saines et de souris atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Pour la recherche, il s’agit « d’une étape importante vers la compréhension du lien entre le système immunitaire, le système nerveux central et l’odorat », a souligné le Dr Noelia Casares, également chercheuse au Programme d’immunologie et d’immunothérapie et première auteure de l’article. « Nos résultats suggèrent que les odeurs et les immunomodulateurs peuvent jouer un rôle important dans la prévention et le traitement de la maladie d’Alzheimer. »

Les résultats mettent en évidence le potentiel des odeurs et des immunomodulateurs en tant qu’agents thérapeutiques et, s’ils sont confirmés chez l’homme, pourraient ouvrir la voie au développement de thérapies basées sur la stimulation et l’entraînement du système olfactif pour prévenir ou atténuer les effets de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies liées. au système nerveux central.

