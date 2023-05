Des millions de smartphones Android sont préchargés avec ce malware

Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs. Cependant, sa popularité en fait également une cible pour les développeurs de logiciels malveillants. En fait, une étude récente a révélé que des millions d’appareils Android sont infectés par des logiciels malveillants.

Logiciels malveillants préchargés détectés sur des millions de smartphones Android

McAfee a publié une liste complète des applications infectées, en ajoutant plus à la liste croissante des appareils infectés. Cependant, une nouvelle étude a révélé qu’un grand nombre de téléphones Android contiennent déjà des logiciels malveillants dès la sortie de la boîte. En effet, les fabricants délèguent certaines tâches aux fournisseurs de firmware, ce qui permet à des acteurs malveillants d’infecter les produits avec des codes malveillants au moment de leur livraison.

Un type de plugin qui a été identifié comme une menace potentielle est les plugins proxy. Ces plugins permettent aux criminels de « louer » des appareils jusqu’à cinq minutes, ce qui leur laisse amplement le temps d’infecter les smartphones. Cette méthode d’insertion de logiciels malveillants a commencé lorsque le prix du micrologiciel du téléphone mobile a chuté. Alors que la concurrence entre les fournisseurs de micrologiciels devenait de plus en plus intense, les fournisseurs se seraient tournés vers des entreprises moins chères.

Fyodor Yarochkin, chercheur principal chez Trend Micro, a expliqué que « rien n’est gratuit ». Il a par ailleurs déclaré qu’en raison de la concurrence féroce entre les fournisseurs de micrologiciels, les micrologiciels ont commencé à être équipés d’une fonction indésirable appelée plugins silencieux. Le chercheur a scanné des dizaines de micrologiciels à la recherche de logiciels malveillants et a trouvé plus de 80 plugins de ce type.

Les logiciels malveillants qui se trouvent sur ces appareils les transforment en proxies qui sont ensuite utilisés pour voler et vendre des SMs, prendre le contrôle des réseaux sociaux et des comptes de messagerie en ligne. Les chercheurs estiment que les appareils infectés se comptent par millions dans le monde, avec une concentration en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est. Cette étude affirme également que les acteurs malveillants eux-mêmes ont déclaré que le nombre d’appareils infectés était d’environ 8,9 millions.

Comment les logiciels malveillants infectent les appareils Android

Les logiciels malveillants peuvent infecter les appareils Android de plusieurs façons. Un moyen courant consiste à utiliser des applications malveillantes. Les développeurs déguisent souvent ces applications en applications légitimes, mais elles contiennent du code caché qui peut voler des informations personnelles telles que des numéros de carte de crédit et des mots de passe. Les logiciels malveillants peuvent également infecter les appareils Android via des sites Web ou des e-mails malveillants.

Ce que les logiciels malveillants peuvent faire sur les appareils Android

Une fois installés sur un appareil Android, les logiciels malveillants peuvent faire diverses choses. Il peut voler des informations personnelles, telles que des mots de passe et des numéros de carte de crédit. Il peut également installer d’autres applications malveillantes sur l’appareil. Les logiciels malveillants peuvent également être utilisés pour suivre l’emplacement des utilisateurs, surveiller leurs activités et même prendre le contrôle de leurs appareils.

Comment protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants

Il existe un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants. Voici quelques conseils :

Téléchargez uniquement des applications à partir de sources fiables, telles que Google Play Store.

Faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez dans les e-mails et sur les sites Web.

Maintenez à jour le système d’exploitation et les applications de votre appareil.

Installez une application de sécurité mobile.

Faites attention aux informations personnelles que vous partagez en ligne.

Que faire si votre appareil Android est infecté par un logiciel malveillant

Si vous pensez que votre appareil Android est infecté par des logiciels malveillants, vous pouvez faire certaines choses. Tout d’abord, essayez de désinstaller l’application malveillante. Si vous ne pouvez pas désinstaller l’application, vous pouvez essayer de réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine. Vous devez également installer une application de sécurité mobile et analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants. Si vous trouvez un logiciel malveillant, l’application de sécurité mobile devrait pouvoir le supprimer.

Conclusion

Les logiciels malveillants Android constituent une menace sérieuse, mais vous pouvez prendre plusieurs mesures pour vous protéger. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez aider à protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants.

En plus des conseils ci-dessus, voici quelques autres choses que vous pouvez faire pour protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants :

Utilisez un mot de passe fort pour votre appareil.

Activez l’authentification à deux facteurs pour votre compte Google.

Faites attention aux autorisations que vous accordez aux applications.

Maintenez à jour les paramètres de sécurité de votre appareil.

Sauvegardez régulièrement votre appareil.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants.

