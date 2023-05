La magie de Zelda opère toujours, car Tears of The Kingdom a hypnotisé tous les critiques

Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Elden Ring : les géants du genre open world sont désormais rejoints par Tears of the Kingdom, qui représente le meilleur de ce que la philosophie Nintendo peut offrir sur Switch.

Faire une révolution après Breath of The Wild semblait impossible, pourtant The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom l’a fait. La dernière œuvre de Nintendo est l’émeute du jeu vidéo. Et ce malgré un certain scepticisme exprimé par des franges d’utilisateurs suite aux événements de présentation, selon lesquels le jeu semblait trop peu innovant par rapport au prédécesseur de 2017. Cependant, maintenant que Tears of the Kingdom est disponible sur Nintendo Switch, la réalité des faits est tout autre, démontrant une fois de plus la capacité de Nintendo à surprendre ceux qui jouent à travers ses icônes, sans toutefois en affecter l’essence.

Parce que la critique a acclamé The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Sur Metacritic, le principal agrégateur de votes de l’industrie du jeu, Breath of the Wild a une moyenne de 97 sur 100, Tears of the Kingdom 96. Aussi limitatif soit-il de résumer la qualité d’un titre par un chiffre, c’est un facteur intéressant, car il comprend l’accueil des critiques (italiens et étrangers), dont l’avis est quasi unanime : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un hymne à la liberté et à la capacité de s’émerveiller. Hyrule se colore de nouvelles lumières et surtout de nouvelles possibilités. Le bras bionique dont Link est désormais équipé vous permet d’exploiter des pouvoirs grâce auxquels vous pourrez jouer avec l’ensemble du monde du jeu.

Les bûches peuvent être jointes et devenir un radeau avec Ultrahand, tout comme une pierre et un bâton peuvent être fusionnés pour créer un puissant marteau avec Compositor, un plafond peut être surmonté avec Ascensus et les créations précédentes instantanément reproduites à partir des archives avec Schematrix. Au cours de l’aventure, qui peut atteindre un nombre d’heures considérable (voire plus de 100 heures), Hyrule devient une forge pour le cerveau, stimulé à trouver la bonne combinaison de pouvoirs et de ressources pour gagner un combat, atteindre un endroit inaccessible, résoudre une énigme et ainsi de suite. Comme indiqué dans plusieurs revues, la seule limite est l’imagination du joueur, car la conception soignée du jeu vous permet de mettre en œuvre toute solution qui vous passe par la tête.

À côté d’un gameplay incroyablement stratifié, il y a aussi une écriture douce, romantique et féerique typique de la série créée par Shigeru Miyamoto en 1986, qui dans Tears of the Kingdom prend des tons plus épiques, pour une évolution moderne du voyage du héros jeu vidéo. Dans son immense errance à la recherche de la princesse Zelda, Link rencontrera de nombreux peuples et personnages secondaires, chacun caractérisé à sa manière, pour une immersion totale dans le monde du jeu, ici enrichi par la culture ancestrale des Zonau.

LA LÉGENDE DE ZELDA : LES LARMES DU ROYAUME | Un aperçu du jeu

Bénéficier de toutes ces profondes astuces, c’est l’exploration entre les îles flottantes et les enfers ; entre espaces vastes et aérés et lieux sombres et claustrophobes, entre verticalité et horizontalité. Le résultat est un monde vivant, à explorer dans tous ses recoins. Cela en vaudra toujours la peine. Breath of the Wild avait déjà enseigné cela six ans plus tôt, mais Tears of the Kingdom va plus loin, augmentant étonnamment le nombre d’opportunités offertes par son prédécesseur, qui avait le facteur nouveauté de son côté lors de sa sortie. Ce n’était pas évident du tout. Il y a peu de jeux vidéo capables de rendre justice au genre du monde ouvert, ceux qui le bouleversent sont encore moins nombreux. Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Elden Ring : aujourd’hui les géants du genre sont rejoints par Tears of the Kingdom, qui représente le meilleur de ce que la philosophie Nintendo peut offrir sur Switch.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :