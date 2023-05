Une nouvelle photo de Mars révèle qu’il y avait des rivières plus puissantes et plus profondes que nous ne le pensions

Obtenu à partir de centaines d’images prises par le rover Perseverance de la NASA, il montre des signes de ce qui était autrefois l’un des ruisseaux qui coulaient dans le cratère Jezero.

Une image de Skrinkle Haven et des strates incurvées créées par l’ancienne rivière. Crédit : NASA/JPL–Caltech/ASU/MSSS

L’apparition de la surface de Mars amène les scientifiques à repenser les caractéristiques de son ancien environnement aquatique. Il était une fois, lorsque la planète rouge était verte et que l’eau coulait en abondance, les rivières étaient probablement plus profondes et plus puissantes qu’on ne le pensait auparavant. Cela a été révélé par de nouvelles images prises par le rover Perseverance de la NASA, qui montrent des signes qu’il s’agissait d’une rivière martienne tumultueuse, qui faisait partie d’un réseau de ruisseaux qui se déversaient dans le cratère Jezero, la zone que le véhicule robotique explorait depuis son atterrissage. qu’il y a deux ans.

Cette zone présente un amoncellement de roches sédimentaires disposées en éventail et caractérisées par des couches curvilignes, qui témoignent de l’existence de cours d’eau passés. Le rover Curiosity, le prédécesseur de Persévérance sur Mars, a également trouvé des preuves de rivières creusant de telles structures dans le cratère Gale, mais les nouvelles images suggèrent que l’eau coulait dans des rivières beaucoup plus violentes et plus profondes dans l’ancien delta du cratère Jezero. .

En particulier, les centaines d’images capturées par l’instrument Mastcam-Z de Persévérance, combinées en deux nouvelles mosaïques, révèlent la présence de gros cailloux et de sédiments. « Ils indiquent une rivière vigoureuse transportant beaucoup de débris », a déclaré Libby Ives, chercheuse postdoctorale au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Plus le débit d’eau est puissant, plus il est facile de déplacer des matériaux plus gros. »

Des images de Mars révèlent l’existence d’anciennes rivières

La mosaïque d’images capturées par la Mastcam–Z du rover Perseverance Mars à Skrinkle Haven entre le 28 février et le 9 mars 2023. Crédit : NASA/JPL–Caltech/ASU/MSSS

L’une des deux zones reconstruites à partir des images Mastcam-Z est surnommée Skrinkle Haven et présente de nombreuses couches courbes laissées par la rivière. Cependant, l’équipe ne sait pas s’ils ont été créés par le déplacement des berges de la rivière au fil du temps ou s’il y avait des bancs de sable, qui sont de petites îles de sédiments qui se sont formées au fur et à mesure que la rivière coulait.

Selon les chercheurs, ces structures étaient beaucoup plus hautes dans le passé, mais sur des milliards d’années, la force du vent les aurait érodées. « Le vent a agi comme un scalpel qui a coupé le dessus de ces gisements », a déclaré Michael Lamb de Caltech, spécialiste des rivières et collaborateur de l’équipe scientifique de Persévérance. Nous voyons des gisements comme celui-ci sur Terre, mais ils ne sont jamais aussi bien exposés qu’ici sur Mars. La Terre est recouverte d’une végétation qui cache ces couches. »

L’autre zone reconstruite est connue sous le nom de Pinestand, une colline isolée à environ 450 mètres de Skrinkle Haven, caractérisée par des dépôts sédimentaires qui se courbent vers le ciel. Certains mesurent jusqu’à 20 mètres de haut. « Ces couches sont inhabituellement élevées pour les rivières de la Terre. Mais, en même temps, la manière la plus courante de créer ce type de relief serait l’action d’une rivière », a ajouté Ives.

La région de Pinestand, une colline isolée à environ 450 mètres de Skrinkle Haven, capturée par le rover Persévérance le 26 février 2023. Crédit : NASA/JPL–Caltech/ASU/MSSS

Cependant, l’équipe évalue des explications alternatives pour la formation. Après tout, nous en sommes encore aux premiers jours de l’étude du delta, et d’autres observations fourniront plus d’informations sur le passé de Mars, y compris son habitabilité potentielle. « Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l’histoire de Jezero. Et c’est la première fois que nous voyons des environnements comme celui-ci sur Mars – a ajouté Katie Stack Morgan du JPL, scientifique adjointe du projet chez Perseverance -. Nous pensons aux rivières à une autre échelle qu’auparavant. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :