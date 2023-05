« Nous avons entendu des rumeurs » : d’étranges enregistrements de sondes lancées dans la stratosphère

Murmures, chuchotements et signaux intermittents, les scientifiques tentent de comprendre d’où viennent les bruits captés dans la stratosphère. L’expérience servira également à explorer de nouvelles planètes.

Des choses étranges se produisent à 21 000 mètres au-dessus de la surface de la terre. Un groupe de chercheurs a envoyé des ballons à énergie solaire, fabriqués à partir de rubans adhésifs et de feuilles de plastique, pour explorer la stratosphère. En réécoutant les enregistrements, ils ont pris conscience d’un monde acoustique caché. Ce sont des infrasons, donc inaudibles pour l’oreille humaine, mais à l’aide d’instruments spécialisés ils ont réussi à les convertir et à les écouter : murmures, chuchotements, voix respirées comme celles qu’on entend quand on met l’oreille à la bouche d’un coquillage.

« Et non, nous ne savons pas ce que c’est », a déclaré au Washington Post Daniel Bowman, un scientifique du Sandia National Laboratories qui construit des ballons à énergie solaire. « Je fais ça depuis environ 10 ans et, vous savez, le fait qu’il y ait des sons mystérieux que je ne comprends pas est troublant, mais c’est amusant de parler à des gens comme vous qui se disent : ‘Attends, quoi ? Est-ce que vous entendez des trucs ? » Les chercheurs expliquent avoir réussi à comprendre l’origine de certains sons. Par exemple, le faible murmure est le bruit des vagues de la mer qui se brisent sur la plage ou qui se heurtent, mais il existe d’autres crépitements intermittents qui ne peuvent pas être expliqués.

Explorez de nouveaux mondes avec des ballons

Dans la stratosphère « il y a de mystérieux signaux infrasonores se produisant quelques fois par heure sur certains vols, mais la source de ceux-ci est complètement inconnue », a déclaré le Dr Bowman. Étudier les sons de la stratosphère est en fait un projet plus vaste. Les chercheurs utilisent la Terre comme banc d’essai, les ballons sont destinés à étudier d’autres mondes. Dès les années 1980, les scientifiques soviétiques avaient utilisé les appareils des missions Vega 1 et Vega 2 pour prendre des mesures atmosphériques sur Vénus. Maintenant, ils veulent utiliser les connaissances acquises dans le passé pour affiner leurs recherches et comprendre si la planète possède des volcans actifs. « Une nouvelle génération de ballons Vénus est en cours de conception, pouvant durer plus de 100 jours et pouvant changer d’altitude pour naviguer dans différentes couches de l’atmosphère de Vénus », ont écrit les scientifiques dans l’étude.

L’activité volcanique de Vénus est un élément central pour comprendre pourquoi, malgré sa similitude avec la Terre, elle s’est transformée en une planète inhabitable. Et les ballons pourraient être la bonne solution, comme l’explique Bowman, ils ont déjà été utilisés pour mesurer les éruptions volcaniques. En fait, lorsqu’ils flottent au-dessus des zones à risque sismique, ils sont capables de détecter les bruits d’un volcan à risque. Les ondes sismiques générées par les tremblements de terre se propagent dans la zone et sont détectées par des appareils. « La conduite de cette expérience avec un ballon flottant à une altitude de 50 à 60 km au-dessus de la surface de Vénus offre une période d’observation considérablement prolongée, dépassant la durée de tout vaisseau spatial atterri en surface avec la technologie actuelle. »

Comment ils ont été construits

Malgré des plans ambitieux, faire flotter des ballons dans la stratosphère terrestre est une entreprise de basse technologie. En fait, des matériaux courants tels que des feuilles de plastique, du ruban adhésif, de la poussière de charbon suffisent à les construire, a expliqué Bowman. Le soleil, en chauffant l’air à l’intérieur, fait monter le ballon dans la stratosphère, lorsque le soleil se couche et que les températures baissent, il revient sur la Terre. Il ne suit pas un itinéraire fixe, mais vole en fonction du vent, comme l’ont expliqué les chercheurs. L’un des ballons a voyagé d’un centre de lancement au Nouveau-Mexique jusqu’à la banlieue de Houston.

« Nos ballons sont essentiellement des sacs en plastique géants avec de la poudre de charbon de bois à l’intérieur pour les assombrir. Lorsque le soleil brille sur les ballons, l’air à l’intérieur se réchauffe et devient vivant. Cette énergie solaire passive est suffisante pour transporter des ballons depuis la surface à plus de 20 km dans le ciel », a déclaré Bowman.

