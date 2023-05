Non, WhatsApp ne vous espionne pas, c’est un bug !

Un rapport récent a soulevé des inquiétudes concernant les violations potentielles de la vie privée de WhatsApp. Selon un ingénieur de Twitter, l’application accédait à son microphone en arrière-plan, même lorsqu’il ne l’utilisait pas.

WhatsApp aurait accès aux microphones des utilisateurs en arrière-plan

L’ingénieur, Foad Dabiri, partagé une capture d’écran du tableau de bord de confidentialité de son téléphone, qui montrait que WhatsApp avait accédé à son microphone neuf fois pendant la nuit. Et ce malgré le fait qu’il n’avait pas ouvert l’application ni passé d’appels pendant cette période.

Le tweet de Dabiri est rapidement devenu viral, incitant WhatsApp à publier une déclaration. La société a déclaré qu’elle était au courant du problème et qu’elle enquêtait.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un bug sur Android qui attribue de manière incorrecte des informations dans le tableau de bord de confidentialité », a déclaré WhatsApp. « Nous avons demandé à Google d’enquêter et de résoudre le problème. »

Google a depuis confirmé qu’il enquêtait sur le problème. La société a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que WhatsApp accède intentionnellement aux microphones des utilisateurs en arrière-plan.

« Nous prenons très au sérieux la confidentialité des utilisateurs », a déclaré Google. « Nous nous engageons à travailler avec WhatsApp pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. »

Les affirmations contre WhatsApp ont soulevé des inquiétudes quant aux pratiques de confidentialité de l’application. WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. L’application utilise un cryptage de bout en bout pour protéger les messages des utilisateurs, mais elle collecte certaines données sur ses utilisateurs, notamment leurs numéros de téléphone et leurs listes de contacts.

Il n’est pas clair si WhatsApp accède réellement aux microphones des utilisateurs en arrière-plan ou s’il s’agit d’un bug. Cependant, les affirmations ont soulevé des inquiétudes quant aux pratiques de confidentialité de l’application et ont incité les utilisateurs à reconsidérer s’ils souhaitent continuer à l’utiliser.

Ce que vous pouvez faire pour protéger votre vie privée sur Whatsapp

Si vous êtes préoccupé par les pratiques de confidentialité de WhatsApp, vous pouvez prendre certaines mesures pour vous protéger.

Désactivez l’accès au microphone pour WhatsApp. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres de votre téléphone, en sélectionnant « Applications », puis en sélectionnant « WhatsApp ». Sous « Autorisations », désactivez « Microphone ».

Utilisez une autre application de messagerie. Il existe de nombreuses autres applications de messagerie disponibles qui offrent un cryptage de bout en bout et ne collectent pas autant de données sur leurs utilisateurs. Certaines alternatives populaires à WhatsApp incluent Signal, Telegram et Threema.

Faites attention aux informations que vous partagez avec WhatsApp. Lorsque vous utilisez WhatsApp, vous partagez votre numéro de téléphone et votre liste de contacts avec l’application. Si vous êtes préoccupé par votre vie privée, vous devez éviter de partager des informations sensibles avec WhatsApp.

Les affirmations contre WhatsApp ont soulevé des inquiétudes quant aux pratiques de confidentialité de l’application. Bien qu’il ne soit pas clair si WhatsApp accède réellement aux microphones des utilisateurs en arrière-plan, les affirmations ont incité les utilisateurs à reconsidérer s’ils souhaitent continuer à utiliser l’application. Si vous êtes préoccupé par votre vie privée, vous devez prendre des mesures pour vous protéger, comme désactiver l’accès au microphone pour WhatsApp et utiliser une autre application de messagerie.

L’avenir de WhatsApp

Les affirmations contre WhatsApp ont jeté une ombre sur l’avenir de l’application. On ne sait pas si l’application pourra regagner la confiance de ses utilisateurs. Cependant, WhatsApp est un outil puissant qui connecte des milliards de personnes à travers le monde. Il est possible que l’application puisse résister à cette tempête et continuer à être une application de messagerie populaire.

Seul le temps nous dira ce que l’avenir réserve à WhatsApp. Cependant, les affirmations contre l’application ont soulevé d’importantes questions sur la confidentialité et la surveillance à l’ère numérique. Ce sont des questions auxquelles nous devons tous nous attaquer lorsque nous utilisons la technologie dans notre vie quotidienne.

