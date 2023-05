Une étude révèle l’heure et le mois où se produisent la plupart des suicides et des pensées suicidaires

En analysant les données de plus de 10 000 personnes, les chercheurs ont déterminé qu’il existe une certaine saisonnalité dans les pensées suicidaires, les actes d’automutilation et les tentatives réelles de suicide/suicide. Voici pourquoi, selon les experts.

Les chercheurs ont déterminé que décembre est le mois où les gens pensent le plus au suicide, mais les comportements suicidaires (tentatives et suicides réussis) culminent à la fin du printemps et au début de l’été. La tranche horaire dans laquelle la volonté de se suicider est la plus concentrée se situe entre 4 et 6 heures du matin. Ce sont les données qui ont émergé d’une nouvelle étude qui voulait enquêter sur la saisonnalité des suicides tentés ou réussis, pour bien comprendre la dynamique de ce phénomène dramatique. Selon des recherches récentes menées par des scientifiques de l’Université de Barcelone, 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, dont 56 000 en Europe (en France, il y a 4 000 suicides par an ; 80 % des cas concernent des hommes).

Les deux scientifiques René Freichel et Brian A. O’Shea, respectivement du Département de psychologie de l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas) et de la Faculté de psychologie, ont déterminé dans quels mois et à quelle heure se concentrent les pensées/tentatives suicidaires du Université de Nottingham (Royaume-Uni). Les chercheurs sont arrivés à ces conclusions après avoir effectué une analyse statistique des données recueillies sur six ans auprès d’une grande communauté en ligne, composée de plus de 10 000 personnes vivant aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Grâce à l’utilisation de modèles mathématiques, les deux chercheurs ont évalué la répartition des pensées suicidaires, des comportements suicidaires et des actes d’automutilation au sein de la cohorte. Les participants ont rempli plusieurs questionnaires répertoriant leurs comportements/humeurs et ont été divisés en trois groupes : les personnes ayant déjà tenté de se suicider ; les personnes ayant des pensées suicidaires et/ou des automutilations non suicidaires ; les personnes qui n’avaient pas d’antécédents d’automutilation, de pensées ou de comportements suicidaires.

Au cours des six années, les chercheurs ont observé une augmentation de l’automutilation et de la saisonnalité du souhait de mourir, en particulier chez les personnes qui avaient déjà tenté de se suicider. Les pensées suicidaires augmentent en hiver, surtout en décembre, mais elles éclosent quelques mois avant de déboucher sur de véritables tentatives de suicide/suicides, qui comme indiqué se concentrent surtout au printemps, juste avant l’été. Avant le comportement suicidaire, il y a une augmentation de l’automutilation, avec un pic en février. Le moment où les gens se sentent le plus vulnérables et prêts à se suicider se situe entre 4 et 6 heures du matin.

« Il est bien documenté que l’hiver est le moment où les personnes ayant des problèmes de santé mentale peuvent lutter contre les sautes d’humeur et la dépression, en effet le TAS est un problème reconnu lié au changement de saisons, affectant la santé mentale de nombreuses personnes. Il peut donc être surprenant que le printemps, une période où l’humeur des gens est censée monter en flèche, soit en fait la période de l’année où les gens risquent le plus de se suicider. Les raisons en sont complexes, mais nos recherches montrent que les pensées et l’humeur suicidaires sont les pires en décembre et les meilleures en juin. Entre ces deux points, il existe un risque élevé de comportement suicidaire, et nous pensons que cela se produit parce que l’amélioration progressive de leur humeur et de leur énergie peut leur permettre de planifier et de s’engager dans une tentative de suicide », a-t-il expliqué dans un communiqué de presse. « Karité.

Selon les auteurs de l’étude, les résultats qui ont émergé pourraient être inestimables pour obtenir de plus grands avantages de l’assistance psychologique, en la concentrant dans les moments les plus délicats. Les détails de la recherche « Suicidalité et humeur : l’impact des tendances, des saisons, du jour de la semaine et de l’heure de la journée sur les cognitions explicites et implicites parmi un exemplaire de la communauté en ligne » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Translational Psychiatry of the Nature circuit

