Netatmo lance le contrôleur de climatisation intelligent pour les unités de fenêtre, portables, split et les pompes à chaleur

La société de maison intelligente Netatmo a lancé aujourd’hui un nouvel appareil pratique qui rend une grande variété de climatiseurs et de pompes à chaleur intelligents avec la connectivité HomeKit et plus encore. Le Smart AC Controller s’installe en seulement 10 minutes et vous permet de contrôler votre climatiseur avec Siri, l’application Home sur iPhone ainsi que l’assistance Alexa et Google Home à un prix abordable.

Avant l’arrivée de l’été dans l’hémisphère nord, Netatmo a lancé son nouveau Smart AC Controller intelligent qui fonctionne avec pratiquement tous les climatiseurs dotés d’une télécommande infrarouge avec écran. Cela inclut donc la plupart des climatiseurs de fenêtre, portables et divisés modernes, ainsi que les pompes à chaleur.

Caractéristiques du contrôleur de climatisation intelligent Netatmo

Installation en 10 minutes

Compatibilité HomeKit, Google Home et Alexa

Utilise l’infrarouge omnidirectionnel pour communiquer avec votre climatiseur existant

Tous les climatiseurs utilisant une télécommande infrarouge avec un écran affichant tous ses réglages sont compatibles

Eco-Assist offre une automatisation pour contrôler la climatisation en fonction du moment où vous êtes à la maison (vous pouvez également utiliser l’application Home/HomeKit Automation pour cela)

Capteurs d’humidité et de température intégrés pour un suivi et une analyse en temps réel

Utilisez plusieurs contrôleurs pour régler différentes pièces/espaces à différentes températures

Prix ​​: 119,99 $ ou 199,99 $ pour le pack de 2

Netatmo dispose également d’un vérificateur de compatibilité pratique pour vous assurer que votre A/C ou pompe à chaleur fonctionnera avec le Smart A/C Controller avant de l’acheter.

Le nouveau Smart AC Controller est disponible dès maintenant au prix de 119,99 $ directement auprès de Netatmo. Les appareils ont rejoint les autres produits Smart Home/HomeKit de Netatmo, tels que les caméras de sécurité intérieures et extérieures, le moniteur de qualité de l’air intérieur, la station météo extérieure, etc.

Découvrez de plus près le nouvel appareil domestique intelligent dans la vidéo promotionnelle :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :