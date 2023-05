Les smartphones enroulables arriveront dans les stores en 2024

Le marché des smartphones pliables s’est consolidé ces derniers temps. Et un nouveau segment avec des écrans étendus pourrait arriver dans les stores au second semestre 2024. Ce nouveau segment concerne les écrans enroulables. Il a déjà commencé à gagner en popularité dans les téléviseurs avec le lancement de LG Signature OLED TV R en 2020. LG a également breveté un smartphone enroulable en 2021, mais le lancement a finalement été annulé. OPPO a annoncé son smartphone enroulable fonctionnel, l’OPPO X. Mais la société ne l’a jamais mis en vente.

Écrans enroulables : un changement de jeu pour le marché des smartphones à venir en 2024

Les rapports suggèrent que l’OPPO X comportait un seul écran OLED de 6,7 pouces. Il pourrait s’étendre à un format plus carré de 7,4 pouces. Selon un initié nommé Revegnus, les fabricants chinois envisagent de lancer de nouveaux formats pour concurrencer Samsung, qui domine actuellement le marché du pliage. Revegnus prédit qu’il est très probable que les équipementiers chinois lanceront des téléphones enroulables au cours du second semestre 2023. Bien qu’il n’ait spécifié aucune entreprise en particulier.

Il est possible qu’OPPO ait un avantage sur les autres marques à cet égard. Mais Vivo et OnePlus peuvent également lancer leurs propres versions de téléphones enroulables. Huawei, Xiaomi et HONOR pourraient également y travailler. Cette initiative des entreprises chinoises arrive à point nommé pour briser le monopole sud-coréen dans le secteur des formats de téléphones plus innovants. Une concurrence accrue dans ce segment est essentielle pour garantir de meilleurs produits à des prix plus abordables pour les consommateurs.

L’émergence des écrans enroulables sur le marché des téléphones intelligents entraînera un changement fondamental dans la conception des téléphones. Avec la possibilité d’agrandir et de contracter l’écran, les smartphones enroulables pourraient potentiellement offrir aux utilisateurs un affichage plus grand. Sans compromettre la portabilité et la commodité d’un smartphone traditionnel. Les écrans enroulables pourraient également offrir de nouvelles possibilités pour le multitâche, les jeux et la productivité. Cependant, il reste à voir à quel point les smartphones enroulables durables et pratiques seront utilisés dans le monde réel. Comme pour toute nouvelle technologie, il peut y avoir des limites et des défis à surmonter avant que les téléphones enroulables ne deviennent courants.

