Enregistrement de la « voix » de Pando, l’être vivant le plus lourd sur Terre : vous pouvez maintenant l’écouter

Un expert du son a enregistré la « voix » de Pando, une forêt considérée comme un organisme unique et gigantesque. Tous les arbres sont en fait des clones liés à un seul système racinaire. C’est l’être vivant le plus lourd sur Terre.

Pando. Crédit : wikipédia

Un expert américain du son a enregistré la « voix » de Pando ou du Géant Tremblant, l’arbre le plus grand et le plus lourd de la Terre. Bien qu’à première vue il s’agisse d’une forêt, elle est considérée par les scientifiques comme un organisme unique, puisque les arbres qui la composent sont tous des clones de la plante d’origine, un peuplier faux-tremble (Populus tremuloides). Chaque tronc est relié aux ventouses du même système racinaire (énorme) et tous ont la même composition génétique identique. Pour cette raison, Pando est techniquement appelé une genette ou une colonie clonale. Cet incroyable organisme, qui s’étend sur 40 hectares, est composé de plus de 47 000 arbres et pèse environ 6 millions de kilogrammes ; cela en fait l’être vivant le plus lourd de notre planète. Même l’âge est exceptionnel : on parle de plusieurs milliers d’années. Certains prétendent qu’il pourrait approcher 100 000 ans.

Maintenant, comme indiqué, vous pouvez également entendre le son émis par cette créature remarquable qui vit dans le centre-sud de l’Utah, aux États-Unis. Il a été enregistré par l’expert du son et « sound artist » Jeff Rice, qui a réalisé ce travail sous l’égide de l’asbl « Friends of Pando », fondée par Lance Oditt en 2019 (après une rencontre fulgurante avec cet être vivant en 2017). Pour enregistrer la voix de Pando, que vous pouvez écouter en cliquant sur le lien suivant, l’artiste a utilisé un hydrophone, un microphone conçu pour capter les ondes sonores se déplaçant dans l’eau. Par exemple, les clics des dauphins et des cachalots et les chants des baleines sont enregistrés grâce à cet outil. Mais les hydrophones peuvent aussi capter les sons émis par différentes surfaces, comme la racine d’un arbre. Celle de Pando atteint jusqu’à 27 mètres de profondeur, selon certains sondages. Le son capté est similaire à celui d’un blizzard ou d’une mer agitée à distance ; c’est un bourdonnement continu et tumultueux avec quelques pics d’intensité, comme si le « signal » se rapprochait du point d’enregistrement. Et en effet les vibrations peuvent passer d’un arbre Pando à l’autre, comme l’ont démontré Rice et Oditt. Après avoir heurté une branche, en effet, ils ont enregistré le « bang » à 30 mètres de distance grâce à l’hydrophone planté dans le sol.

Cependant, il n’est pas certain que le son provienne réellement du système racine de Pando ; il pourrait s’agir de simples vibrations qui traversent le sol, mais les différents tests effectués suggèrent que les racines de l’organisme pourraient bien être impliquées. « Les résultats sont prometteurs. Alors que cela a commencé comme un art, nous voyons un énorme potentiel d’utilisation dans la science. Le vent, converti en vibration (son) et voyageant à travers le système racinaire, pourrait également révéler le fonctionnement interne du vaste système hydraulique caché de Pando de manière non destructive », a déclaré Lance Oditt dans un communiqué de presse. Rice s’est inspiré d’un précédent enregistrement réalisé en 2018, au cours duquel il a capté le son provenant des feuilles et de la biodiversité qui peuple ce vaste organisme, notamment les oiseaux. « Les sons sont beaux et intéressants, mais d’un point de vue pratique, les sons naturels peuvent être utilisés pour documenter la santé d’un environnement. Ils sont un enregistrement de la biodiversité locale et fournissent une référence qui peut être mesurée par rapport aux changements environnementaux », a expliqué l’artiste sonore. « Pando défie notre compréhension fondamentale du monde. L’idée que cette gigantesque forêt puisse être un organisme unique remet en question notre conception de l’individu. Son immensité annihile notre sens de l’espace », a commenté Rice.

L’artiste sonore et l’asbl Friend of Pando ont pour principal objectif de leur travail de protéger l’immense créature hautement menacée. Selon des études récentes, Pando n’arrive plus à se régénérer depuis 40 ans, à cause des activités humaines qui ont altéré l’équilibre écologique, par exemple en favorisant la présence massive de cerfs et de bovins qui dévorent les petits arbustes en croissance. Ces animaux ont considérablement augmenté parce que l’homme a massacré leurs prédateurs naturels (loups et ours), les laissant libres de se multiplier sans freins. Rice et Oditt présenteront leur travail « Under the Tree: The Sounds of a Trembling Giant » à la 184e réunion de l’Acoustical Society of America.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :