Samsung réduira la production de mémoire DDR4 pour supporter les conditions de marché difficiles

Dans le contexte : alors que NVIDIA a décidé d’adopter une politique de prix insensée pour sa dernière génération de GPU de jeu, les conditions du marché pour les autres composants matériels n’ont jamais été aussi bonnes pour les consommateurs. Les puces mémoire pour disques SSD et les modules mémoire DRAM sont actuellement très abordables, et les fabricants peinent à adapter leurs activités à cette nouvelle tendance.

Étant l’un des plus grands fabricants de puces DRAM au monde, Samsung vit un moment plutôt test de son histoire récente. Les revenus de l’entreprise ont subi une baisse de -18 % d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2023, tandis que les bénéfices se sont essentiellement évaporés avec le pire résultat enregistré au cours des 14 dernières années (-95 %).

Les prix mondiaux des DRAM et des SSD devraient devenir encore moins chers dans les mois à venir, ce qui affectera clairement tout effort de rebond mis en place par les fabricants. Samsung a récemment déclaré qu’il se préparait à réduire la production de puces, et nous savons maintenant que la réduction sera probablement importante.

Le géant coréen devrait diminuer sa production de puces pour les modules de mémoire DDR4, une décision qui durera au moins 3 à 6 mois (deux trimestres). L’apport total de plaquettes de Samsung sera réduit de 5 à 7 %, ce qui aura probablement d’autres conséquences négatives sur un marché déjà en difficulté.

Samsung est le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, avec une part de marché estimée à 45 %. Le conglomérat technologique basé à Séoul devrait fabriquer 25 % de puces DRAM en moins cette année, et le marché global de la mémoire sera probablement considérablement impacté par la dernière décision de la société.

Samsung n’est pas nouveau dans ce type de choix de réduction de la production, car la société a réduit la production de modules de mémoire DDR3 en août 2022. À cette époque, Samsung essayait de promouvoir une adoption plus large (et plus rapide) des nouveaux modules de mémoire DDR5. tout en continuant à soutenir le marché de la DDR4, forçant les fabricants de routeurs et les autres sociétés qui utilisent encore les modules DDR3 plus lents (et moins chers) à mettre à niveau leurs besoins en mémoire.

En plus de réduire la production et de rendre les modules DDR3 moins chers, en 2022, Samsung a également offert des remises sur les prix des puces DDR4 et DDR5. Et le taux d’adoption des nouvelles normes de mémoire a augmenté en conséquence. Désormais, les consommateurs ont adopté une approche plus conservatrice des dépenses de haute technologie, et Samsung est apparemment disposé à faire reposer ses machines de fabrication de puces en attendant un rebond du marché.

