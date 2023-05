L’explosion la plus violente et la plus brillante observée dans l’espace : les causes possibles de « Scary Barbie »

L’explosion la plus brillante et la plus énergique jamais observée dans l’espace s’est produite à 7,8 milliards d’années-lumière de la Terre. Les scientifiques l’ont surnommée « Scary Barbie ». Les causes possibles du phénomène mystérieux.

Crédit : NASA/JPL–Caltech

Les scientifiques ont observé l’explosion cosmique la plus violente, la plus lumineuse et la plus durable jamais identifiée, un événement sans précédent qui anéantit les supernovae les plus spectaculaires et les plus brillantes grâce à l’énergie libérée. Les astrophysiciens ont été tellement impressionnés par ce phénomène qu’ils l’ont surnommé « Scary Barbie ». Le nom – certainement pas académique – dérive du nom technique, moins attrayant pour les médias et le grand public : AT 2021lwx (Ztf20abrbeie). Techniquement, il s’agit d’un événement de perturbation de marée (TDE), causé par un trou noir supermassif – d’une masse 100 millions de fois supérieure à celle du Soleil – qui détruit une étoile géante d’environ 15 masses solaires, attirée entre ses « bobines » par le immense force d’attraction gravitationnelle. C’est l’explication qui ressort d’un premier article scientifique consacré au phénomène ; une deuxième recherche suggère qu’être dévoré par le trou noir n’est pas une étoile, mais un nuage de gaz d’un millier de masses solaires.

Quelle que soit la cause de Scary Barbie, il s’agit d’un transitoire astronomique sans analogues, trois fois plus énergique et plus brillant que le plus puissant intercepté précédemment. Comme l’explique l’Institut National d’Astronomie et de Physique, avec le terme transitoire astronomique « les astronomes désignent des sources cosmiques qui apparaissent soudainement et ont une durée extrêmement variable dans le temps ». Scary Barbie dure depuis plus de 800 jours (plus de 2 ans) et on pense que cela peut durer longtemps, jusqu’à ce que le monstrueux cœur des ténèbres ait fini de consommer le succulent repas. Le phénomène, qui s’est produit à 7,8 milliards d’années-lumière de la Terre, a été intercepté par le système de surveillance Zwicky Transient Facility (ZTF), qui scanne le ciel avec précision pour rechercher les phénomènes transitoires. Pour le faire émerger, les chercheurs ont exploité un système d’intelligence artificielle appelé Refitt (Recommender Engine For Intelligent Transient Tracking), qui suggère automatiquement des événements dignes d’intérêt. Après tout, le ciel est une immense scène et l’aide de machines est essentielle, afin de ne pas manquer les phénomènes transitoires qui se produisent dans les coins les plus reculés.

Comme indiqué, dans la première étude, on pensait que la destruction d’une étoile géante par le cœur des ténèbres provoquait l’explosion colossale colossale. « Nous pensons qu’un trou noir supermassif s’est attiré vers une étoile et l’a déchirée », a expliqué le Dr Bhagya Subrayan, chercheur à l’Université Purdue et premier auteur de l’étude. « Les forces autour d’un trou noir, appelées forces de marée, désintègrent les étoiles dans un processus appelé spaghettification. Nous pensons que c’est ce processus qui a produit Ztf20abrbeie, mais sur des échelles de temps extrêmes : le trou noir le plus massif déchirant une étoile massive, dans un événement qui ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant, produisant le transitoire astronomique le plus brillant de l’univers », a commenté le scientifique. « C’est absurde. Si vous prenez une supernova typique et que vous multipliez sa luminosité par mille, vous n’atteignez toujours pas celle de ce transitoire – et les supernovae font partie des objets les plus brillants du ciel », a fait écho le professeur Dan Milisavljevic, co-auteur de l’étude. . « C’est le phénomène le plus énergétique que j’ai jamais vu », a ajouté l’expert.

Habituellement, ces événements transitoires énergétiques durent quelques minutes, comme des sursauts gamma très puissants, tandis que Scary Barbie, comme indiqué, dure depuis plus de deux ans. Et les événements de perturbation des marées ne sont généralement pas si énergiques. Pour cette raison, les auteurs d’une seconde étude émettent l’hypothèse que ce n’est pas une étoile géante qui est détruite, mais un nuage de gaz nettement plus massif. « Rencontrer une si grande étoile est très rare, nous pensons donc qu’un nuage de gaz beaucoup plus grand est plus probable. De nombreux énormes trous noirs sont entourés de gaz et de poussière et nous essayons toujours de comprendre pourquoi ce trou noir particulier a commencé à se nourrir si vigoureusement et si soudainement », a déclaré à IFLScience le Dr Matt Nicholl, chercheur à l’Université Queen’s de Belfast. deuxième étude.

Du point de vue énergétique, seuls les quasars peuvent être comparables, c’est-à-dire les objets les plus brillants de l’Univers provenant précisément de l’alimentation continue des trous noirs supermassifs. Mais les quasars ont des fluctuations temporelles de luminosité, tandis que Scary Barbie a soudainement donné naissance à l’explosion cosmique la plus violente jamais détectée. Quelle que soit sa source, ce phénomène sera longtemps étudié par les astrophysiciens ; c’est sans aucun doute l’un des événements les plus mystérieux et les plus fascinants détectés au cœur de l’espace lointain. Les détails de la recherche « Scary Barbie: An Extremely Energetic, Long-Duration Tidal Disruption Event Candidate Without a Detected Host Galaxy at z = 0.995 » ont été acceptés pour publication dans The Astrophysical Journal Letter, tandis que la deuxième étude est à paraître dans les Monthly Notices of the Société royale d’astronomie.

