Motorola Edge 30 Fusion commence à recevoir la mise à jour Android 13

Motorola a déjà publié la mise à niveau Android 13 pour le Motorola Edge 30 vanille ainsi que le Edge 30 Pro. Et le moment est venu pour un autre modèle de la série Edge 30. Oui, la mise à jour tant attendue d’Android 13 est sortie pour le Motorola Edge 30 Fusion. La première mise à jour logicielle majeure se déroule avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur le déploiement d’Android 13.

Motorola Edge 30 Fusion reprend le nouveau logiciel avec le numéro de version T1SJ33.117-30-3, qui pèse environ 1,33 Go. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage sur votre appareil. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est en phase continue et sera disponible pour tous dans les prochains jours. Un utilisateur Twitter (Gupta aryen) a reçu le nouveau logiciel et a partagé une capture d’écran des notes de version.

La capture d’écran révèle une liste de nouvelles fonctionnalités ainsi que le correctif de sécurité mensuel d’avril 2023. Parlant des fonctionnalités, la mise à niveau de Motorola Edge 30 Fusion Android 13 comprend des fonctionnalités telles qu’un panneau de personnalisation remanié avec la prise en charge de plus de palettes de couleurs, un panneau de notifications mis à jour, un lecteur de musique remanié, une prise en charge audio Bluetooth LE, une fonction de langue par application, des notifications d’application autorisation, et bien d’autres.

Au moment de la rédaction, nous ne sommes pas au courant de la stabilité de la nouvelle mise à jour. Je vous suggère d’attendre quelques jours pour une mise à niveau incrémentielle, puis de l’installer sur votre téléphone, ou si vous êtes pressé, vous pouvez alors effectuer une sauvegarde des données importantes, puis l’installer sur votre téléphone.

Si vous êtes un fier propriétaire de Moto Edge 30 Fusion et que vous souhaitez mettre à jour le système d’exploitation Android 13, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Avancé> Mises à jour du système et vérifier les nouvelles mises à jour. Comme il est actuellement en phase de roulement, vous pouvez attendre quelques jours la notification officielle de l’OTA. C’est une grande mise à niveau, vous pouvez connecter votre téléphone au WiFi pour réduire le temps de téléchargement.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Si vous avez des questions, assurez-vous de laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

