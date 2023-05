Apportez la puissance de l’IA à votre navigateur avec ces meilleures extensions ChatGPT

La base d’utilisateurs de ChatGPT n’a cessé de croître depuis qu’il est devenu accessible au public. Mais saviez-vous qu’il existe de meilleurs moyens d’accéder à l’IA ? Oui, grâce aux meilleures extensions ChatGPT ! Et il ne s’agit pas seulement d’avoir un accès rapide à l’IA et de faire avancer les choses plus rapidement.

Avec les meilleures extensions ChatGPT installées, vous pouvez obtenir de bien meilleures réponses. De plus, vous pouvez même autoriser ChatGPT à rechercher sur Internet, ce qui apportera des informations plus à jour. Et obtenir des informations à jour est plus important que toute autre chose. Plus important encore, ces extensions de navigateur vous permettent de gagner du temps !

ChatGPT pour Google – Meilleure extension ChatGPT pour la recherche Web

Bing Chat a révolutionné la façon dont nous recherchons des choses sur Internet. Au cas où vous ne le sauriez pas, cela vous permet de donner des invites à l’IA pendant que vous recherchez quelque chose. Eh bien, vous pouvez faire la même chose avec Google ! Il vous suffit d’obtenir l’extension ChatGPT pour Google.

Après avoir installé l’extension, vous pouvez utiliser ChatGPT lors de la recherche d’éléments sur la recherche Google. Plus important encore, l’extension affiche la réponse de ChatGPT juste à côté des résultats de la recherche. Grâce à cela, vous pouvez obtenir un aperçu rapide des résultats et extraire des informations utiles en quelques secondes.

Merlin – Meilleure extension ChatGPT pour tous les sites Web

Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez apporter ChatGPT avec vous sur n’importe quel site Web ? Eh bien, avec l’extension Merlin ChatGPT, vous pouvez faire exactement cela. L’extension vous permet de mettre en surbrillance n’importe quelle page Web ou texte sur le site Web et de faire en sorte que ChatGPT y réponde.

Cela indique que vous pourrez résumer l’intégralité du site Web, obtenir un aperçu d’une vidéo YouTube ou obtenir des informations importantes raccourcies en quelques secondes. Cette extension ChatGPT vous permettra sûrement de gagner beaucoup de temps et d’être plus efficace dans vos tâches.

TalkBerry – Meilleure extension ChatGPT pour la saisie vocale

Pourquoi feriez-vous l’effort de taper les invites sur le ChatGPT ? Utilisez plutôt votre voix pour que ChatGPT génère des réponses pour vous ! Oui, c’est effectivement possible. Mais vous devrez installer l’extension TalkBerry.

En plus de cela, vous devrez garder un microphone ou une paire d’écouteurs branchés. Sinon, l’extension ne pourra pas prendre votre entrée vocale. Encore une fois, cette extension vous rendra plus efficace dans vos tâches car vous n’avez pas besoin de passer du temps à taper les invites.

TweetGPT – Meilleure extension ChatGPT sur les réseaux sociaux

Vous voulez améliorer votre jeu sur les réseaux sociaux ? Utilisez-vous souvent ChatGPT pour générer des légendes accrocheuses pour vos tweets et publications ? Vous allez adorer l’extension TweetGPT. À la base, il s’agit d’un plug-in qui utilise la puissance de ChatGPT pour créer des tweets attrayants. Il peut même générer des réponses plus amusantes et plus conviviales.

L’extension offre des options pour ajuster le ton émotionnel et le langage. Une fois que tout est configuré, ChatGPT s’occupera de votre jeu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l’extension vous permettra de modifier la réponse. Ainsi, si vous pensez que le texte généré n’a pas le libellé souhaité, vous pouvez simplement apporter quelques modifications rapides.

Botrush – Meilleure extension pour personnaliser ChatGPT

À vrai dire, l’interface utilisateur de ChatGPT manque de couleurs. Et OpenAI ne vous offre pas la possibilité de personnaliser l’apparence générale du chatbot. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de rendre l’interface ChatGPT exactement comme vous le souhaitez. Rencontrez Botrush!

Comme vous pouvez le deviner, cette extension ChatGPT vous permet de modifier l’interface utilisateur globale du chatbot. Cela inclut la modification des styles de police et de la palette de couleurs du site Web. Il existe également une gamme d’autres options de modification. De plus, le plug-in vous permet de copier et de poursuivre facilement les conversations avec l’IA. Vous pouvez même facilement télécharger les journaux de conversation avec cette extension !

SnackPrompt – Meilleure extension pour tirer le meilleur parti du chatbot AI

Ne serait-il pas formidable si vous pouviez accéder à certaines des invites les mieux notées ? SnackPrompt est là pour vous offrir exactement cela. Cette extension ChatGPT répertorie et classe toutes les meilleures invites faites par d’autres utilisateurs dans le monde.

Avec ces invites, vous pouvez faire en sorte que ChatGPT offre des réponses beaucoup plus claires. Et cela finira par rendre votre expérience avec le chatbot bien meilleure.

WebChatGPT – Meilleure extension ChatGPT pour obtenir les dernières informations

Même si vous utilisez le modèle de langage GPT-4, vous n’aurez pas accès aux informations après 2021. C’est l’une des plus grandes limitations de ChatGPT. Mais l’extension de navigateur WebChatGPT s’en charge. Une fois installé, vous donnez au chatbot le pouvoir de rechercher sur le Web et d’extraire des informations plus récentes.

La grande partie est que vous n’avez pas besoin de faire beaucoup pour que cela fonctionne. Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’extension et de la basculer tout en utilisant ChatGPT. Et ce serait tout. Vous obtiendrez des informations plus récentes et mises à jour tout en donnant des invites.

Résumé YouTube – Meilleure extension ChatGPT pour les vidéos YouTube

Avez-vous déjà recherché des didacticiels pratiques sur YouTube ? Si tel est le cas, vous connaissez peut-être déjà la frustration d’attendre la vidéo pour comprendre le point principal. Mais saviez-vous qu’il est possible d’obtenir un résumé de la vidéo avec les instructions mises en évidence via ChatGPT ?

L’extension YouTube Summary ChatGPT fait exactement cela. Il vous fournit un résumé instantané de la page vidéo, vous permettant d’obtenir les informations principales dès le début. L’extension fonctionne également pour les e-mails, les articles scientifiques et les articles.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine