Ce sont les nouvelles fonctionnalités et la configuration système requise de Windows 12

En tant que système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde, il y a tellement de discussions et de rumeurs sur la prochaine grande chose de Microsoft, Windows 12. Contrairement à d’autres systèmes d’exploitation de bureau, Microsoft change constamment l’interface du système d’exploitation Windows dans chaque mise à jour majeure. Pour cette raison, les utilisateurs sont impatients de voir ce que le nouveau système d’exploitation apportera à la table. Il convient de noter que les nouvelles mises à jour de Windows ne s’accompagnent pas seulement de nouvelles interfaces utilisateur, mais également de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations du système. Nous avons quelques détails sur les nouvelles fonctionnalités, la date de lancement et la configuration système requise pour le prochain système d’exploitation Windows 12. Nous partagerons donc tout ce que nous savons jusqu’à présent avec vous dans cet article.

Date de sortie de Windows 12

Actuellement, tous les doigts pointent vers 2024 pour le lancement de Windows 12. Compte tenu du délai de trois ans entre la version la plus récente, nous nous attendons à ce que Windows 12 suive la suite. Son prédécesseur, Windows 11, a été introduit en 2021. Par conséquent, nous nous attendons tous à ce que Windows 12 soit disponible pour les clients en 2024.

Une autre source, cependant, affirme que depuis la version 2021 de Windows 11, un certain nombre de consommateurs se sont plaints du logiciel. Et la société était impatiente de créer une solution de contournement, ce qu’elle a fait en créant Windows 12. Compte tenu de l’anxiété des consommateurs pour la nouvelle version, il est prévu que la version bêta de Windows 12 aura lieu en mars 2023.

Fonctionnalités à venir de Windows 12

Nouvelle interface utilisateur de bureau : avec Windows 12, une toute nouvelle interface utilisateur de bureau qui n’a jamais été vue auparavant sera publiée. La nouvelle interface utilisateur a une barre des tâches flottante avec une barre d’état qui ressemble à macOS en haut.

Intégration plus approfondie de l’IA avec Windows 12 : Il y aura plus d’intégration d’IA dans Microsoft Windows 12. Microsoft a contribué de manière significative à OpenAI. En conséquence, nous nous attendons à voir le puissant potentiel de technologies telles que ChatGPT et DALL-E 2. Microsoft inclura probablement de nombreuses technologies OpenAI dans Windows 12.

Améliorer l’Explorateur Windows et le Bloc-notes : l’Explorateur de fichiers a déjà vu l’inclusion d’onglets dans les mises à jour précédentes. Cette prise en charge des onglets arrive également sur les Blocs-notes a été confirmée par une récente fuite d’un employé de Microsoft. Il est possible de lancer plusieurs fenêtres du Bloc-notes simultanément, ce qui permet aux utilisateurs de modifier différents fichiers texte en même temps. Microsoft met également à jour l’Explorateur de fichiers Windows avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Autres améliorations à prévoir : Une autre amélioration du système à prévoir sera la prise en charge des appareils à écran tactile ainsi que des claviers. Le panneau de configuration sera également inclus dans l’onglet Paramètres. Dans la future édition, nous espérons également que le problème d’installation d’Android à l’aide de l’application Amazon sera résolu. Peut-être pouvons-nous le faire en utilisant les fichiers APK.

Configuration système requise de Windows 12

Lorsque Microsoft a publié Windows 11 pour la première fois en 2021, il y avait beaucoup de préoccupations concernant la configuration système minimale requise. Windows 12 n’aura pas une histoire différente en ce qui concerne la configuration système requise. Ci-dessous, nous énumérerons certaines des exigences système attendues sur Windows 12.

Mémoire : 4 Go ou plus de RAM

TPM : module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0

L’appareil doit avoir un minimum de 64 Go de stockage, 8 Go de RAM et une vitesse d’horloge du processeur de 1 GHz.

Processeur : Système sur puce compatible 64 bits ou CPU fonctionnant à 1 GHz ou plus rapide avec deux cœurs ou plus (SoC)

Affichage : 8 bits par canal de couleur, haute résolution (720p) et plus de 9 pouces de diamètre.

Prise en charge du démarrage sécurisé dans le micrologiciel du système à l’aide de l’UEFI

DirectX 12 ou version ultérieure et pilote de carte graphique compatible WDDM 2

Ces exigences système ne sont que des exigences système supposées. À l’approche de la date de sortie finale, nous aurons certainement une vision plus claire de la configuration système requise. Une fois que nous le ferons, nous partagerons les nouvelles comme d’habitude.

