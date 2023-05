Les moustiques sont attirés par l’odeur de certains savons : voici lesquels les attirent et lesquels sont répulsifs

Les parfums des savons et autres produits d’hygiène personnelle modifient la façon dont les moustiques nous perçoivent et pourraient expliquer pourquoi ces insectes piquent certaines personnes plus que d’autres.

Pourquoi les moustiques piquent-ils plus certaines personnes que d’autres ? Et qu’est-ce qui les pousse à choisir qui piquer et qui non ? La raison de leurs préférences, objet de débats passionnés et de croyances populaires, fait depuis longtemps l’objet d’études par des chercheurs qui, en réponse à la propagation croissante des moustiques qui transmettent des maladies infectieuses dangereuses, étudient en profondeur pourquoi certaines personnes sont davantage ciblées par les moustiques. Parmi les principaux facteurs qui les attirent vers nous, comme le dioxyde de carbone que nous émettons avec notre respiration, la chaleur corporelle et la couleur des vêtements que nous portons, il y a aussi les caractéristiques de notre peau et les différentes odeurs que nous dégageons. Sur ce dernier aspect, de nouvelles recherches de Virginia Tech de Blacksburg, aux États-Unis, ont montré que l’odeur de certains savons peut attirer les moustiques alors que celle d’autres a un effet répulsif. En effet, expliquent-ils dans un article de recherche qui vient d’être publié dans iScience, les différents parfums des savons et autres produits d’hygiène personnelle modifient considérablement notre « signature olfactive », augmentant ou réduisant notre fascination pour les moustiques, tout comme cela arrive aux autres.

L’odeur du savon peut attirer ou repousser les moustiques

Analyser comment le savon influence la perception que les moustiques femelles ont de nous en tant que sujets plus ou moins attirants (on ne parle que des femelles car seules celles-ci se nourrissent de ce qu’on appelle le « repas de sang », tandis que les mâles se nourrissent uniquement de substances sucrées, comme le nectar des fleurs ), les chercheurs ont d’abord caractérisé l’odeur corporelle de quatre volontaires, avant et après le bain avec quatre savons différents (Dial, Dove, Native et Simple Truth), dont ils ont caractérisé le profil olfactif.

Chaque volontaire, soulignent les chercheurs, avait une odeur corporelle unique qui était plus ou moins attrayante pour les moustiques, mais le lavage avec le savon a changé les différentes signatures olfactives, ajoutant de nouvelles fragrances au mélange.

« Chacun de nous sent différent, même après avoir utilisé du savon – a déclaré la co-auteur de l’étude, la biologiste Chloé Lahondère du département de biochimie de Virginia Tech -. Notre état physiologique, notre façon de vivre, ce que nous mangeons et où nous allons affectent tous notre odorat. Et les savons changent radicalement notre façon de sentir, non seulement en ajoutant des produits chimiques, mais aussi en provoquant des variations dans l’émission de composés que nous produisons déjà naturellement ».

Lorsque les chercheurs ont ensuite comparé l’attirance de chaque volontaire pour les moustiques Aedes aegypti – principal vecteur de virus et de maladies comme le zika, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya – ils ont exclu les effets du dioxyde de carbone expiré, réalisant les tests directement sur les tissus qui avait absorbé les odeurs des volontaires avant et après le nettoyage avec les différents savons.

Le lavage a eu un impact sur les préférences des moustiques, mais la taille et la direction de cet impact différaient entre les types de savon et entre les volontaires. En particulier, l’utilisation de Dove et Simple Truth a augmenté l’attraction des moustiques pour certains volontaires (mais pas tous), tandis que le lavage avec du savon Native avait tendance à repousser les moustiques.

« Ce qui compte vraiment pour le moustique, ce n’est pas le produit chimique le plus abondant, mais plutôt les associations et combinaisons spécifiques de produits chimiques, non seulement du savon, mais aussi de nos odeurs corporelles personnelles », explique l’auteur principal et neuroéthologue Clément Vinauger. Tous les savons contenaient un produit chimique appelé limonène qui est un anti-moustique connu, mais bien qu’il soit le principal produit chimique des quatre savons, trois des quatre que nous avons testés ont augmenté l’attraction des moustiques. »

« Nous savons que la relation entre les différents produits chimiques est extrêmement importante pour déterminer si les moustiques sont attirés ou repoussés – ajoute Lahondère -. Changer le rapport des mêmes produits chimiques exacts peut provoquer une attraction, une indifférence ou une répulsion. »

Mieux vaut choisir des savons qui sentent la noix de coco

Pour identifier les ingrédients spécifiques qui attirent et repoussent les moustiques, les chercheurs ont ensuite analysé les compositions chimiques de différents savons à la lumière de leur impact sur les préférences des moustiques, identifiant quatre produits chimiques associés à l’attraction des moustiques et trois produits chimiques associés à la répulsion, dont un produit chimique qui sent mauvais. comme la noix de coco. L’équipe a également combiné ces produits chimiques pour créer et tester des mélanges d’odeurs attrayantes et répulsives, qui ont eu un impact majeur sur les préférences des moustiques.

« Avec ces mélanges, nous n’avons inclus que les substances chimiques dont les statistiques nous disent qu’elles sont importantes pour l’attraction ou la répulsion – a précisé Vinauger -. Si je voulais réduire l’attraction des moustiques, je choisirais un savon parfumé à la noix de coco ».

L’équipe a l’intention d’approfondir ces découvertes et de trouver des modèles ou des règles générales, en testant plus de variétés de savon et en impliquant beaucoup plus de personnes. Les chercheurs prévoient également d’explorer comment le savon affecte les préférences des moustiques sur une plus longue période de temps. « Nous sommes très curieux d’observer l’évolution temporelle de cet effet, par exemple pour vérifier si l’odeur du savon utilisé pour la douche le matin est encore importante le soir » conclut Vinauger.

