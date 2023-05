L’agonie déchirante des baleines harponnées dure jusqu’à 2 heures: un rapport de choc cloue l’Islande

L’Autorité alimentaire et vétérinaire d’Islande a publié un rapport prouvant la cruauté et l’horreur de la chasse à la baleine. De nombreux spécimens subissent une agonie lente et insupportable, due aux horribles blessures causées par les harpons. En 2022, le pays nordique a tué 148 baleines communes et juvéniles.

Environ la moitié des baleines frappées par des harpons explosifs par des baleiniers ne meurent pas instantanément, mais subissent une agonie longue, atroce et très douloureuse, qui dans certains cas peut même durer deux heures. C’est un détail effrayant qui ressort d’un nouveau rapport publié par l’Autorité alimentaire et vétérinaire (MAST) d’Islande, l’un des trois pays qui se livrent encore à la chasse commerciale des grandes baleines à fanons – baleines à fanons – pour la viande. Les deux autres sont la Norvège et le Japon. Just Iceland a annoncé en 2022 qu’elle mettrait définitivement un terme à cette pratique barbare et anachronique à partir de 2024 ; cela indique que d’ici 2023, il y aura encore des dizaines et des dizaines de baleines dans le viseur des baleiniers.

En 2022, l’Islande a tué 148 baleines, de deux espèces différentes : la première est le rorqual commun (Balaenoptera physalus), le deuxième plus grand animal sur Terre après le rorqual bleu (Balaenoptera musculus) classé comme « vulnérable » dans la liste rouge de l’UICN ( également présent en Méditerranée) ; le second est le petit rorqual (Balaenoptera acutarostrata), le plus petit des baleines à fanons avec une taille maximale d’environ 10 mètres (le commun peut dépasser 24 mètres, le bleu peut atteindre 33 mètres). En étudiant les carcasses de cétacés tués l’an dernier, le MAST a fait ressortir les détails les plus horribles et les plus choquants de cette chasse impitoyable.

Les baleiniers sont équipés de harpons à ogives explosives (en pratique ils ont une grenade montée dans la pointe) qui, une fois plantés dans la chair du cétacé, explosent. Selon celui qui a développé cette technique, il s’agirait d’une méthode « indulgente » pour tuer un animal majestueux, intelligent et social comme une baleine. En pratique, le mammifère marin devrait mourir sur le coup, un peu comme le malheureux bétail atteint d’une balle dans le front dans les abattoirs. Mais comme en témoigne le rapport du MAST, la mort de nombreuses baleines ne survient pas instantanément, mais seulement après une longue et horrible agonie. Les initiés de l’agence ont déterminé que seulement 59 % des baleines meurent immédiatement après l’explosion ; pour les 41% restants, commence un calvaire qui peut durer 2 heures, comme ce fut le cas pour deux pauvres rorquals communs traqués par des baleiniers islandais. L’un est mort au bout d’une heure. Pour les spécimens qui ne meurent pas immédiatement, la mort survient en moyenne après 11 minutes de douleur insupportable, entre coups de couteau et sang jaillissant dans les poumons, jusqu’à ce qu’ils suffoquent.

Très souvent, un harpon explosif ne suffit pas à les tuer. Comme indiqué dans le rapport islandais, sur les 148 baleines tuées en 36 ont été abattues plusieurs fois ; cinq spécimens trois fois, quatre quatre fois. C’est comme si à l’intérieur d’un abattoir les bouchers, au lieu d’étourdir et de tuer instantanément les animaux, les chassaient et les poignardaient à mort, semant la terreur, la douleur et le sang (qui sont déjà présents en abondance dans ces lieux). Un autre cas particulièrement dramatique ressort également du rapport : l’une des baleines chassées s’est retrouvée avec un harpon coincé dans le dos et a été poursuivie pendant plus de cinq heures, mais les baleiniers n’ont pas pu l’atteindre et la tuer. L’étendue de la blessure et si le spécimen survivra à un tel traumatisme n’est pas connue.

Cette information est tout simplement effrayante et dérangeante, pas digne d’une nation civilisée. Ils soulignent que tuer des baleines est un gâchis à tous points de vue. Et même les Islandais eux-mêmes sont d’accord, du moins une partie d’entre eux. « Ce rapport dramatique souligne la nécessité d’une discussion en Islande sur les valeurs pour lesquelles nous voulons être connus. Je crois que les industries qui ne garantissent pas le bien-être animal devraient être considérées comme faisant partie de notre passé plutôt que de notre avenir. Ce rapport, ainsi que des conseils d’experts sur les résultats en matière de bien-être animal, serviront de données essentielles pour prendre des décisions sur l’avenir de la chasse à la baleine après 2023 », a déclaré Svandís Svavarsdóttir, ministre islandais de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. « Ces meurtres sont inhumains ; ils doivent s’arrêter. Il n’y a aucun avantage économique pour l’Islande et cela sape le statut du pays en tant que nation pro-conservation », a déclaré Árni Finnsson, président de l’Association islandaise pour la conservation de la nature, au Guardian.

Les données qui ressortent du rapport sont une pure horreur et toute personne de bon sens sera horrifiée, d’autant plus si l’on considère que les baleines « sont des créatures sensibles, intelligentes et complexes qui souffrent à la fois physiquement et psychologiquement lors de ce massacre traumatisant », comme il l’a expliqué. au journal britannique Patrick Ramage, directeur du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). La demande des groupes de défense des animaux, confrontés à de telles données, n’en est qu’une : que la chasse à la baleine en Islande – et ailleurs – soit arrêtée maintenant, mettant fin à l’un des crimes les plus odieux perpétrés par des êtres humains contre la nature.

Comme il a été prouvé (une fois de plus) que la chasse à la baleine fait tout sauf soutenir le bien-être des animaux, les conclusions du rapport ont été transmises par le MAST à un panel d’experts qui commenteront en conséquence. L’espoir est que la chasse à la baleine sera fermée dans le pays d’Europe du Nord dès 2023. Pendant cette période, les baleiniers graissent leurs harpons car la saison de chasse commencera en juin, lorsque les cétacés arriveront dans les eaux froides et poissonneuses des mers. du nord pour y passer les mois d’été. Le marché de la viande de baleine – et des cétacés en général – s’est effondré partout dans le monde (y compris au Japon) et continuer à nourrir cette abomination ne sert qu’à satisfaire les appétits sadiques de quelques sans-cœur.

