Collaboration Level x Rejuvenation : poignées de porte au design intemporel alimentées par Level Bolt

Aujourd’hui, Level, créateurs de serrures intelligentes comme Level Lock+, a annoncé un partenariat avec la marque d’articles pour la maison Rejuvenation, qui relève de la même ombrelle que des marques comme Pottery Barn, Williams Sonoma et West Elm. La collaboration a abouti à cinq poignées au design intemporel alimentées par la technologie de maison intelligente invisible de Level.

Level a annoncé que son option de pêne dormant la plus polyvalente, Level Bolt, serait disponible dans les finitions en laiton vieilli, en bronze huilé et en nickel poli de Rejuvenation dans cinq modèles différents.

Les conceptions de Rejuvenation sont nettement plus élégantes et haut de gamme que celles que vous trouverez dans un store de rénovation domiciliaire à grande surface, avec des prix correspondants.

Le Level Bolt, que nous avons déjà examiné, est une serrure intelligente qui permet aux utilisateurs d’utiliser leur propre matériel de verrouillage, y compris le boîtier de clé extérieur et le boîtier de serrure intérieur. Le matériel vous permet de contrôler votre serrure de porte à l’aide de l’application Level Home via Bluetooth, et dispose également de la compatibilité HomeKit, ce qui indique contrôler votre serrure à l’aide de l’application Home, Siri et des automatisations.

La plus grande renommée de Level est sa conception sobre, qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de la technologie de verrouillage intelligent, sans interférer avec le style de leur entrée. Ainsi, des collaborations comme celle-ci avec Rejuvenation, créateurs de poignées haut de gamme élégantes, ont beaucoup de sens.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Rejuvenation, une marque connue pour son savoir-faire exceptionnel et ses produits conçus avec soin », a déclaré John Martin, cofondateur et PDG de Level Home. «Nous nous engageons à créer des produits intelligents qui s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle maison, et notre partenariat avec Rejuvenation inaugure un nouveau niveau d’options de style et de conception pour notre gamme de produits. Grâce à la polyvalence d’intégration de Level Bolt, les options sont infinies pour trouver la conception qui vous convient.

Les Brownstone Boys, designers, rénovateurs et bricoleurs populaires, ont récemment modernisé l’entrée de l’une de leurs propriétés à Brooklyn, New York. Comme vous pouvez le voir, le Level Lock est utilisé pour alimenter le pêne dormant et fonctionne comme le cerveau de l’opération, tandis que la conception de Rejuvenation sert la beauté.

