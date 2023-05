Windows 10 cumulatif KB5026361 maintenant disponible

Il est maintenant temps pour les mises à jour de Windows 10. Dans ce cas, les mises à jour sont plus axées sur l’amélioration de la sécurité et des performances et n’affectent généralement pas le reste des fonctionnalités. Voyons ce qui a été amélioré dans la version 2965.

Quoi de neuf dans le correctif KB5026361 sur Windows 10

Parmi les mises à jour majeures, la société a modifié les paramètres du pare-feu, permettant aux utilisateurs de configurer des règles de groupe d’applications pour améliorer la sécurité.

La mise à jour résout également un problème d’envoi inapproprié d’avis d’expiration de mot de passe aux utilisateurs, en particulier dans les cas où l’option « Carte à puce requise pour la connexion interactive » est activée.

Un autre problème résolu est l’arrêt inattendu du processus LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), qui a provoqué des redémarrages du système.

La mise à jour de mai 2023 résout également un problème qui affectait l’affichage du contenu protégé lors de l’utilisation de l’aperçu en direct des vignettes de la barre des tâches et des packages d’approvisionnement non appliqués dans certaines circonstances nécessitant une élévation.

De plus, la mise à jour résout un problème d’impression rencontré par les clients de gestion des appareils mobiles (MDM) causé par une exception.

La mise à jour résout également les problèmes de connexion à Windows Hello Entreprise à l’aide d’un code PIN, la réinitialisation de la disposition du clavier par défaut du système dans certaines sessions de console et la boucle infinie dans Microsoft Edge WebView2 lors du redémarrage du processus.

D’autres correctifs incluent des problèmes avec le filtre d’écriture unifié (UWF), le système de fichiers résilient (ReFS), les commandes MySQL sur les conteneurs Windows Xenon, SMB Direct sur les systèmes avec des jeux de caractères multi-octets, les applications utilisant DirectX sur les anciens pilotes graphiques Intel et la solution de mot de passe de l’administrateur local. (LAPS).

