Près de la moitié de la Terre passera à une zone climatique d’ici la fin du siècle

Les changements les plus importants vers de nouveaux climats sont attendus dans les zones climatiques froides d’Europe et d’Amérique du Nord.

Avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, d’ici la fin du siècle, près de la moitié de la Terre se trouvera dans une zone climatique différente de celle d’aujourd’hui. C’est ce qu’indique une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue Earth’s Future, dans laquelle des chercheurs ont simulé l’avenir de notre planète jusqu’en 2100, montrant comment les vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses, les inondations et les tempêtes peuvent modifier les zones climatiques et leurs écosystèmes associés. . Les changements les plus prononcés, expliquent les chercheurs, sont attendus dans les zones climatiques froides d’Europe et d’Amérique du Nord.

Pour suivre les changements, l’équipe de chercheurs, dirigée par l’auteur principal Paul Dirmeyer, climatologue à l’Université George Mason de Fairfax, en Virginie, a utilisé la classification climatique de Köppen-Geiger, un outil de cartographie des zones climatiques régionales basé sur les températures, les précipitations. et des saisons, évaluant les changements observés et prédits dans la répartition de ces zones sur la base des résultats des projections du dernier et du précédent modèle climatique global (CMIP6 et CMIP5, respectivement).

Ce qui ressort de l’analyse est que, si nous n’agissons pas rapidement pour réduire les émissions, les taux de réchauffement climatique continueront de s’accélérer au fil des décennies, « suggérant que les espèces vulnérables et les pratiques agricoles pourraient avoir moins de temps pour s’adapter aux changements dans plus de zones climatiques qu’auparavant ». prévu », préviennent les chercheurs.

La moitié de la planète se retrouvera dans une zone climatique différente d’ici 2100

Sur la base de leur analyse, les chercheurs prédisent que d’ici la fin du siècle, 38% à 48% de la superficie terrestre mondiale se trouveront dans une zone climatique différente de celle d’aujourd’hui. Les climats tropicaux vont s’étendre, affectant 23% à 25% de la planète, et une plus grande partie de la surface terrestre deviendra aride, contre environ 34% contre 31% aujourd’hui. De tels changements, selon d’autres études, pourraient perturber les systèmes de production alimentaire et pousser les maladies infectieuses transmises par les moustiques vers de nouvelles régions.

Comme indiqué, les changements les plus importants vers de nouveaux climats sont attendus dans les zones climatiques froides d’Europe et d’Amérique du Nord : en particulier, d’ici la fin du siècle, jusqu’à 89 % de l’Europe et près de 66 % de l’Amérique du Nord pourraient en fait finir par dans une autre zone climatique. Cependant, les personnes vivant dans d’autres régions, telles que l’Afrique, connaîtront de nouvelles augmentations de température, mais uniquement dans les limites de leur zone climatique actuelle et sous la forme d’événements météorologiques extrêmes.

De loin, le changement le plus spectaculaire se produira dans la zone polaire, qui couvrait près de 8 % de la surface terrestre entre 1901 et 1930 et s’est déjà réduite à 6,5 % avec un peu moins de 1,2 °C d’augmentation de la température globale que la Terre a connu jusqu’ici. « Depuis le début du XXe siècle, la Terre a déjà connu un changement climatique de 14,77 % de sa surface, avec des changements plus importants observés en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie », écrivent Dirmeyer et ses collègues.

C’est l’un des résultats les plus déconcertants de l’étude, qui montre à quel point notre planète a déjà changé, obtenue sur la base d’estimations précédentes, produites en 2015, à l’aide de modèles climatiques disponibles au cours de ces années, et qui a révélé que déjà en 2010, environ 5,7% de la superficie totale des terres s’étaient déplacées vers des types de climat plus chauds et plus secs depuis 1950.

