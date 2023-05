WhatsApp peut être supprimé au Royaume-Uni

Un nouveau projet de loi pour protéger la sécurité en ligne met en difficulté les applications de messagerie, qui pourraient être contraintes de choisir entre la confidentialité promise et les utilisateurs anglais.

C’est une éternelle dichotomie : liberté ou sécurité, et elle se décline différemment à chaque fois. Dans ce cas, nous parlons de WhatsApp, du cryptage de bout en bout, du contenu pédopornographique et d’une facture. Ça se passe au Royaume-Uni qui vient de présenter un nouveau texte de loi pour la sécurité en ligne, c’est le fruit de quatre années de travail où huit secrétaires d’État et cinq premiers ministres ont mis la main dessus.

En 250 pages, le projet de loi vise à contrer toutes les distorsions de l’univers en ligne, à éradiquer les contenus violents, offensants ou dangereux, et à tenter de les éliminer au plus vite des plateformes. Pour ce faire, cependant, un contrôle est nécessaire, ce qui, comme toujours, érode la liberté et la vie privée. WhatsApp donc, qui a bâti son succès sur le chiffrement de bout en bout, et sur la confidentialité qu’il promet à ses utilisateurs, est à la croisée des chemins. Collaborer indique rompre ses promesses, ne pas le faire, quitter le Royaume-Uni.

WhatsApp contre l’addition

Le projet de loi permet à l’Ofcom (le régulateur compétent et indépendant des entreprises de médias au Royaume-Uni) d’imposer des exigences aux réseaux sociaux pour lutter contre le terrorisme ou les contenus pédopornographiques. Il peut également infliger des amendes aux entreprises réalisant 10 % du chiffre d’affaires mondial. Il y a un problème, cependant, les systèmes de messagerie comme WhatsApp sont couverts par un cryptage de bout en bout qui protège les données des utilisateurs. « Le projet de loi ne fournit aucune protection explicite pour le cryptage », ont expliqué WhatsApp et Signal, dans une lettre en avril, « et s’il est mis en œuvre tel qu’il est écrit, il pourrait permettre à l’Ofcom d’essayer de forcer l’analyse proactive des messages privés de bout en bout ». mettre fin aux services de communication cryptés, allant ainsi à l’encontre de l’objectif du cryptage de bout en bout et compromettant la vie privée de tous les utilisateurs.

À un moment donné, Whatsapp peut être obligé de choisir entre la sécurité et les utilisateurs anglais. « Quatre-vingt-dix-huit pour cent de nos utilisateurs se trouvent en dehors du Royaume-Uni », a déclaré le patron de WhatsApp, Will Cathcart, au Guardian. « Ils ne veulent pas que nous réduisions la sécurité du produit et, tout simplement, ce serait un choix étrange pour nous de choisir de réduire la sécurité du produit de manière à affecter ces 98 % d’utilisateurs «

La position du gouvernement britannique

D’autre part, le gouvernement britannique est confronté à un choix tout aussi difficile. Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous soutenons un cryptage fort, mais cela ne peut pas se faire au détriment de la sécurité publique. Les entreprises technologiques ont le devoir moral de s’assurer qu’elles ne s’aveuglent pas, ainsi que les forces de l’ordre, sur les niveaux sans précédent d’abus sexuels d’enfants sur leurs plateformes. Le projet de loi sur la sécurité en ligne ne représente en aucun cas une interdiction du cryptage de bout en bout, et il n’exigera pas non plus de services pour affaiblir le cryptage. »

Il a également expliqué que l’objectif de l’Ofcom est d’aider les plateformes à identifier les contenus préjudiciables afin qu’ils puissent être supprimés à temps, mais s’ils décident de ne pas coopérer, le gouvernement britannique a déjà envisagé la possibilité que l’application de messagerie vous quitte le pays, d’autre part part comme Claire Fox, membre de la Chambre des Lords, a déclaré: « Ces services, comme WhatsApp, vont potentiellement quitter le Royaume-Uni. Ce n’est pas comme menacer de partir. Ce n’est pas fait dans une sorte de dépit comme ça En mettant une pression énorme sur ces plates-formes pour analyser les communications, nous devons nous rappeler qu’il s’agit de plates-formes mondiales. Ils ont un système qui fonctionne pour des milliards de personnes dans le monde. Un marché relativement petit comme le Royaume-Uni n’est pas quelque chose qui compromettrait leurs milliards d’utilisateurs dans le monde.

Damian Collins, député conservateur, a expliqué qu’un amendement n’est pas nécessaire pour protéger le chiffrement de bout en bout : « Je ne pense pas que vous vouliez donner aux entreprises des raisons subjectives pour décider si elles doivent ou non se conformer aux obligations prévues par le projet de loi « . Il a également expliqué que les entreprises ne sont pas invitées à accéder au contenu des messages, mais plutôt à des données d’arrière-plan telles que les informations d’utilisation des applications, les contacts, l’emplacement et les noms des groupes d’utilisateurs.

