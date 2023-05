Selon les rumeurs, Pixel Watch 2 serait lancé aux côtés du Pixel 8

Après avoir attendu pendant des années la première smartwatch de Google, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour la deuxième génération de Pixel Watch. Une source de 9to5Google rapporte que Google prévoit de lancer la Pixel Watch 2 aux côtés du téléphone Pixel 8. Étant donné que les téléphones Pixel sortent généralement en octobre, la sortie pourrait avoir lieu dans cinq mois.

Selon les rapports, la prochaine smartwatch de Google pourrait ne pas s’appeler Pixel Watch 2. Au lieu de cela, Google pourrait opter pour un nom similaire au schéma de dénomination « Series » d’Apple, tel que « Series 2 ». Alternativement, ils pourraient choisir de l’appeler « Pixel Watch » et créer de la confusion pour les consommateurs qui essaient de déterminer quel modèle ils détiennent ou achètent.

Bien qu’il puisse sembler que la sortie de la Pixel Watch 2 se déroule rapidement, il est essentiel de se rappeler depuis combien de temps la Pixel Watch originale était en développement. Les rumeurs d’une Pixel Watch circulaient depuis cinq ans. Cela a incité Google à annoncer officiellement qu’il ne lancerait pas d’appareil portable en 2018.

Cependant, des rumeurs persistaient selon lesquelles Google travaillait sur quelque chose, et des brevets passionnants suggéraient qu’un nouvel appareil était en développement. Finalement, du matériel promotionnel a été divulgué par Jon Prosser au début de 2022.

La Pixel Watch s’est plutôt bien comportée pour la plupart des utilisateurs depuis son lancement. Les performances sont assez bonnes et la durée de vie de la batterie dure une journée entière. Cela étant dit, nous aimerions voir quelques fonctionnalités et améliorations avec la prochaine génération de la montre Pixel.

Pixel Watch 2 : les améliorations que nous voulons voir

Voici quelques améliorations que nous aimerions voir avec la Pixel Watch 2.

Puissance de calcul

Comme vous le savez peut-être, la Pixel Watch fonctionne sur le Samsung Exynos 9110. L’Exynos 9110 est un ancien chipset de 2018 et est le même chipset que celui de la Galaxy Watch 2018. Il utilise un processus de 10 nm (cœurs Cortex-A53) par rapport à l’Exynos W920 de 5 nm (Corex-A55) sur la Galaxy Watch 4/5. Une mise à niveau vers le Snapdragon W5+ Gen 1 serait une mise à niveau bienvenue. L’Exynos W920 trouvé dans les Galaxy Watch 4 et 5 donnerait également à la Pixel Watch une amélioration considérable des performances.

La Pixel Watch verrait également une amélioration de la durée de vie et de l’efficacité de la batterie. En effet, le W5+ Gen 1 et l’Exynos W920 fonctionnent respectivement sur des processus de 4 nm et 5 nm. Bien qu’il ne soit pas certain que Google vise une autonomie d’une journée complète, une nouvelle puce garantira au moins une durée d’utilisation plus longue pour les utilisateurs qui utilisent intensivement leurs smartwatches.

Cadres plus fins

Je doute que le design de la Pixel Watch 2 change avec la deuxième génération. Je veux dire, si cela devait changer, nous aurions déjà vu des fuites. Le design actuel est beau et minimal, quelque chose que la plupart des utilisateurs, moi y compris, ont appris à aimer.

Cependant, j’espère que Google réduira un peu les cadres d’affichage. Cela, à son tour, donnera aux utilisateurs un écran plus grand avec lequel jouer. Un écran plus grand afficherait également plus d’informations en un coup d’œil.

Capteurs de fitness supplémentaires

En ce qui concerne les capteurs de fitness, ce serait bien si Google en empruntait au Fitbit Sense 2. Certains capteurs qui pourraient être ajoutés incluent le capteur électrodermique continu (cEDA) pour surveiller les niveaux de stress et un capteur de température de la peau dédié.

Google n’a pas encore activé les statistiques de température de la peau et de saturation en oxygène (SpO2) pendant la nuit dans le tableau de bord Health Metrics de Pixel Watch. Les avoir activés sur la Pixel Watch 2 prête à l’emploi serait bien.

Montre Pixel 2 : conclusion

La sortie de la Pixel Watch 2 n’est prévue que plus tard dans l’année. Mais Google pourrait fournir un premier aperçu lors de la prochaine conférence Google I/O 2023, qui débutera le 10 mai. Alors, restez à l’écoute pour toute mise à jour.

