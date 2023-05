Adieu la dernière femelle tortue géante du Yangtsé : l’espèce vouée à l’extinction

Les humains ont condamné à l’extinction la tortue molle géante du Yangtze, un merveilleux reptile originaire de Chine et du Vietnam. La dernière femelle a été retrouvée morte dans un lac à Hanoï. Seuls deux mâles restent en vie.

Un spécimen de la tortue molle géante du Yangtsé. Crédit : Programme des tortues asiatiques

La dernière femelle tortue-molle géante du Yangtsé (Rafetus swinhoei) a été retrouvée morte au Vietnam ces derniers jours. Sa mort condamne définitivement son espèce emblématique à l’extinction, portée au bord du gouffre par la main cupide et ensanglantée de l’être humain. Il ne manque plus que la dernière étape avant que cette merveilleuse tortue ne disparaisse de la Terre, restant à jamais confinée dans les livres de zoologie. En fait, seuls deux spécimens mâles survivent, ce qui ne pourra évidemment pas contribuer à la survie de l’espèce. En 2019, une tentative de sauvetage extrême a été faite en Chine ; les vétérinaires ont tenté d’inséminer artificiellement l’une des toutes dernières femelles connues, mais la procédure menée au zoo de Suzhou a été un échec total, car elle a entraîné la mort du malheureux reptile.

Crédit : wikipédia

La mort de la dernière femelle vivante connue est survenue fin avril dans le grand lac Dong Mo, situé à Hanoï, la capitale du Vietnam. Cela a été confirmé à Time par le Dr Tim McCormack, directeur du Programme des tortues asiatiques pour la conservation de l’Indo-Myanmar. « C’est le même individu que nous suivons depuis quelques années. C’est un gros coup. C’était une grande femelle qui avait manifestement une grande capacité de reproduction. Il pourrait potentiellement pondre une centaine d’œufs ou plus par an », a souligné à regret l’herpétologue, ajoutant que des analyses génétiques approfondies seront effectuées sur la carcasse pour toutes les confirmations de cas. Pour le moment, les causes de la mort du grand reptile ne sont pas connues, dont la carapace dépassait un mètre et demi de long, alors que le poids était d’un peu moins de 90 kilogrammes.

Les tortues molles géantes du Yangtze (du nom du grand fleuve asiatique) sont les plus grandes tortues d’eau douce du monde ; ils peuvent atteindre un poids de 220 kilogrammes. Malheureusement, la taille importante représentait la condamnation à mort de l’espèce, qui a été chassée sans pitié jusqu’à ce que la population soit réduite à très peu de spécimens. Les œufs étaient également constamment collectés, empêchant tout spécimen survivant de perpétrer l’espèce. La destruction et la pollution de l’habitat naturel ont fait le reste. Comme indiqué, seuls deux mâles de ce merveilleux animal survivent : l’un est hébergé au zoo de Suzhou, où il vivait avec la femelle décédée lors de la tentative d’insémination, un autre se trouve à Hanoï, dans le lac Xuan Khanh.

Crédit : wikipédia

Dans le lac Dong Mo, où vivait la dernière femelle, les scientifiques avaient créé une plage artificielle pour favoriser la ponte éventuelle, mais en dix ans cela ne s’est jamais produit. Pourtant, il devrait y avoir un mâle, comme en témoigne l’ADN environnemental détecté par des investigations génétiques. Au Vietnam ces animaux sont vénérés comme de véritables divinités, cela n’a cependant pas empêché l’extinction de l’espèce, actuellement encore classée « En Danger Critique » dans la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). À moins de nouvelles observations miraculeuses, ce n’est plus qu’une question de temps, quand même les derniers mâles disparaîtront de notre planète.

