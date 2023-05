Dernière innovation de WhatsApp : les utilisateurs pourront bientôt modifier les messages envoyés

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. L’application est constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, et l’une des fonctionnalités les plus attendues est la possibilité de modifier les messages envoyés.

Selon WabetaInfo, la fonctionnalité d’édition est actuellement testée avec un petit groupe de bêta-testeurs, et elle devrait être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir. Lors de sa sortie, la fonction d’édition permettra aux utilisateurs d’apporter des modifications aux messages envoyés sans avoir à les supprimer et à les renvoyer.

Fonction d’édition de WhatsApp : tout ce que vous devez savoir

Il s’agit d’un changement majeur pour WhatsApp, et il a le potentiel de rendre l’application plus utile et pratique pour les utilisateurs. Voici quelques-uns des avantages de la fonction d’édition :

Exactitude : les utilisateurs peuvent corriger les erreurs qu’ils commettent dans leurs messages, en s’assurant qu’ils communiquent toujours avec précision.

Efficacité : les utilisateurs peuvent gagner du temps en n’ayant pas à supprimer et à renvoyer des messages lorsqu’ils font une erreur.

Clarté : les utilisateurs peuvent clarifier leurs messages en ajoutant des informations supplémentaires ou en corrigeant d’éventuelles erreurs.

Commodité : les utilisateurs peuvent facilement modifier leurs messages sans avoir à quitter la conversation.

Bien sûr, il existe également des inconvénients potentiels à la fonction d’édition. Par exemple, il pourrait être utilisé pour diffuser des informations erronées ou pour faire de fausses déclarations. De plus, il pourrait être utilisé pour modifier des messages après que le destinataire les ait déjà vus, ce qui pourrait être considéré comme malhonnête.

Dans l’ensemble, la fonction d’édition est un ajout positif à WhatsApp. Il sera plus facile pour les utilisateurs de communiquer avec précision et efficacité, et cela ajoutera un nouveau niveau de commodité à l’application.

Comment utiliser la fonction d’édition sur Whatsapp

Pour utiliser la fonction d’édition, appuyez simplement longuement sur le message que vous souhaitez modifier. Un menu apparaîtra avec l’option de modifier le message. Une fois que vous avez effectué vos modifications, appuyez sur « Envoyer ».

Notez que vous ne pouvez modifier que les messages que le destinataire n’a pas encore vus. Si le destinataire a déjà vu le message, vous ne pourrez pas le modifier.

Une notification spécifique dans le chat indiquera que le message d’origine a subi une modification. Permettant ainsi aux autres participants d’être toujours au courant de tout changement. Il s’agit d’une fonctionnalité importante qui aidera à prévenir les malentendus et les erreurs de communication, et rendra WhatsApp encore plus convivial et pratique.

Quand la fonctionnalité d’édition sera-t-elle disponible ?

La fonctionnalité d’édition est actuellement en cours de test avec un petit groupe de bêta-testeurs. Et nous nous attendons à ce qu’il soit déployé auprès du grand public dans les semaines à venir. WhatsApp n’a pas encore annoncé de date de sortie précise. Mais il est probable que la fonctionnalité sera disponible en 2023.

En plus de la fonction d’édition, WhatsApp travaille également sur un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités. La société ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à l’application, et il est probable qu’il y aura encore plus de nouvelles fonctionnalités à l’avenir.

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, vous devez télécharger la dernière version de WhatsApp Beta pour les appareils Android, vous pouvez le faire via le Google Play Store en vous abonnant au canal de test bêta. Pour installer manuellement les fichiers APK associés, vous pouvez les télécharger depuis APK Mirror. La version bêta 2.23.10.10 est maintenant disponible en téléchargement.

En conclusion, la possibilité de modifier les messages envoyés est une fonctionnalité importante que les utilisateurs de WhatsApp attendaient. Le fait que la fonctionnalité soit déployée auprès des bêta-testeurs sur les applications iOS et Android, ainsi que sur WhatsApp Web, indique qu’elle sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Nous pouvons nous attendre à voir des développements plus excitants de WhatsApp à l’avenir, à mesure que l’application continue d’évoluer et de s’améliorer.

