Activision Blizzard gagne plus d’argent avec les jeux PC que les titres console

En bref : Activision Blizzard a longtemps gagné plus d’argent avec les consoles qu’avec le PC, mais cette tendance a changé ces derniers temps. La plate-forme PC génère désormais plus de revenus pour l’entreprise, et la différence ne cesse d’augmenter.

Activision a gagné plus d’argent avec ses jeux sur console que ses projets PC tout au long des années 2000 et 2010, même après avoir acheté Blizzard et tous les abonnements World of Warcraft qui l’accompagnaient en 2008.

Mais PC Gamer note que le PC a été un revenu plus important que les consoles pour Activision au cours des trois derniers trimestres. Entre le 1er janvier et le 31 mars, il a rapporté 666 millions de dollars sur PC contre 639 millions de dollars sur consoles, soit une différence de 27 millions de dollars. Cependant, la plateforme n’est toujours pas la plus lucrative d’Activision ; il a réalisé un chiffre d’affaires total de 956 millions de dollars sur mobile, principalement grâce à Candy Crush (Activision a acquis le développeur King en 2016).

Les revenus des PC ont bondi de 74% en glissement annuel au dernier trimestre. Activision a souligné le succès de Call of Duty et Overwatch 2 sur PC, tout en notant des revenus plus élevés pour les jeux non console WoW : Dragonflight et Diablo Immortal.

Une grande partie du succès du PC était due à Blizzard. 72% de ses revenus proviennent des jeux PC, contre seulement 8% sur console, bien que ses titres rapportent encore environ la moitié de l’argent de Call of Duty. Blizzard verra probablement une augmentation des revenus de la console lorsque Diablo 4 sera lancé simultanément sur PC et console en juin.

Bien qu’il ait généré plus d’argent sur PC au cours du second semestre 2022, le marché des consoles a été le plus gros revenu pour Activision tout au long de l’année dernière, mais seulement de 100 millions de dollars, sa plus petite avance jamais enregistrée. En supposant que les revenus des PC restent en avance sur la console comme ils l’ont fait au cours des trois derniers trimestres, 2023 pourrait être la première année où il deviendra le deuxième plus gros producteur d’argent d’Activision derrière le mobile.

La nouvelle des revenus PC d’Activision devançant la console survient alors que Microsoft continue de se battre contre les régulateurs pour obtenir le droit d’acquérir la société. La bataille se poursuivra probablement pendant un certain temps après que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a bloqué le socket de contrôle, craignant qu’elle ne modifie l’industrie du jeu vidéo, entraînant une innovation réduite et moins de choix pour les joueurs.

