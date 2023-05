Un mystérieux vaisseau spatial chinois revient sur Terre après un voyage spatial de 9 mois

Le véhicule a atterri lundi au centre de lancement de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Cependant, on sait peu de choses sur ses caractéristiques et sa mission.

Un vaisseau spatial au départ du centre de lancement de Jiuquan (Chine)

Un mystérieux vaisseau spatial chinois est revenu sur Terre lundi, atterrissant au centre de lancement de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine après avoir passé plus de neuf mois, ou 276 jours, en orbite. Cela a été rapporté par les médias d’État chinois, malgré le fait que l’on sait encore très peu de choses sur le véhicule et que les autorités du pays n’ont fourni aucune information à ce sujet. Selon un rapport du South China Morning Post, le vaisseau spatial pourrait être un vaisseau spatial sans pilote réutilisable développé par Aerospace Science and Technology Corporation, le plus grand entrepreneur de défense spatiale du pays.

Le succès de la mission a été salué comme une « grande avancée » dans le test des technologies réutilisables fabriquées en Chine, bien qu’aucun détail n’ait été publié sur le type de véhicule, les technologies testées, ni la hauteur atteinte ou l’orbite parcourue par le véhicule. après son lancement début août 2022. Le secret de la mission est tel que les autorités spatiales chinoises n’ont publié aucune image du véhicule.

Étant donné que le lancement a eu lieu à l’aide d’une fusée Longue Marche 2F, les experts ont quand même calculé la capacité de charge utile, concluant que le véhicule pourrait être similaire dans sa conception et ses dimensions au Boeing X-37B de l’US Space Force, également connu sous le nom de Orbital Test Vehicle (OTV) , un vaisseau spatial robotique réutilisable qui permet aux scientifiques de récupérer des expériences dans l’espace.

Ce véhicule américain mesure neuf mètres de long et trois mètres de haut et a passé un record de 908 jours en orbite lors de son cinquième vol depuis son introduction en 2010. Des experts proches du dossier soutiennent cependant que le mystérieux véhicule chinois pourrait être équipé d’une imagerie avancée. et un équipement de détection capable de recueillir des données de renseignement sensibles.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :