Prolongez la durée de vie de la batterie de votre smartwatch Amazfit : voici comment

La plupart des wearables d’Amazfit ont une chose en particulier : une autonomie considérable. 14 jours ou plus ne sont pas rares. Mais pas idéalement configuré, le temps jusqu’à la prochaine charge est considérablement réduit. Votre objectif devrait être de trouver l’optimum pour vous : devez-vous vraiment mesurer votre fréquence cardiaque toutes les minutes ? Avez-vous absolument besoin d’un écran toujours allumé et d’un GPS actif en permanence ? Si c’est le cas, vous pouvez recharger votre montre presque tous les jours. Mais si vous cherchez rarement une prise, personnalisez votre montre.

Remarque : bien que les paramètres de toutes les montres Amazfit soient similaires, il existe des différences techniques entre les appareils portables. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles sur votre smartwatch.

Les informations répertoriées ici se réfèrent à l’Amazfit GTS 4 et à l’Amazfit GTS 4 Mini, mais elles sont principalement valables pour de nombreuses autres montres Amazfit.

Trouvez les énergivores de votre montre Amazfit

Qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie sur votre montre connectée Amazfit ? Il y a essentiellement trois zones : l’affichage, le GPS et la surveillance de la santé. Ce sont précisément ceux-ci qu’il convient de vérifier et, si nécessaire, d’ajuster afin de prolonger l’autonomie de la batterie.

Vous pouvez trouver les paramètres correspondants dans l’application Zepp sous Profil -> Mes appareils -> Votre montre. Sélectionnez « Surveillance de la santé » et « Paramètres de la montre -> Affichage et luminosité » et « Paramètres de la montre -> Entraînement ». Vous devez définir ceci :

Surveillance de la santé

Surveillance automatique de la fréquence cardiaque : prolongez l’intervalle entre les mesures. 10 à 30 minutes ont du sens. L’élément « Surveillance active de la fréquence cardiaque » garantit qu’une mesure continue a lieu dès que la montre reconnaît indépendamment un sport. Cela met plus de pression sur la batterie pendant l’entraînement. Lorsqu’il n’est pas utilisé, éteignez-le.

Ici, vous pouvez ajuster beaucoup et économiser de l’énergie. (Capture d’écran) Vous pouvez également désactiver certaines fonctions. (Capture d’écran)

Surveillance assistée du sommeil et surveillance de la qualité de la respiration pendant le sommeil : désactivez les deux si vous n’utilisez pas la surveillance du sommeil de toute façon.

Moniteur de stress automatique : S’il est activé, il mesure votre stress (fréquence cardiaque & SpO2) toutes les 5 minutes. Eteignez-le quand il n’est pas utilisé.

Moniteur SpO2 automatique : La mesure automatique de la saturation en oxygène du sang consomme beaucoup d’énergie. Si la mesure manuelle vous suffit, faites sans cette fonctionnalité.

affichage et luminosité

Luminosité et luminosité automatiques : plus la luminosité est élevée, plus la batterie se décharge. Il est conseillé d’activer la luminosité automatique. Pour la luminosité manuelle, le curseur doit être à gauche du centre (vers l’obscurité). Durée de luminosité de l’écran maximum 15 secondes.

Affichage permanent : si la montre doit rester allumée en permanence, l’autonomie de la batterie peut être réduite de moitié. Éteignez-le ou choisissez un programme ou une mise sous tension automatique pour une mise sous tension automatique intelligente.

L’affichage permanent consomme beaucoup d’énergie. (Capture d’écran)

Paramètres supplémentaires : désactivez « Relever le poignet pour afficher les informations » si nécessaire. Désactivez « Allumer l’écran lorsque notifié » et « Allumer pendant l’exercice ».

entraînement

Détection d’entraînement : si vous n’utilisez pas la détection automatique, désactivez-la complètement (sélectionnez tout dans les catégories).

Vous devez absolument ajuster le GPS. (Capture d’écran) La reconnaissance d’entraînement est toujours activée, sauf si elle est désactivée. (Capture d’écran)

Paramètres GPS : Passez en « Mode faible consommation » ou « Mode équilibré » pour des économies d’énergie supplémentaires. Les experts effectuent des réglages individuels sous « Personnalisé ».

Prolongez la durée de vie de la batterie : désactivez les autres fonctions pratiques

Pour obtenir un peu plus d’autonomie pour votre smartwatch Amazfit, nous vous recommandons les étapes suivantes :

Applications : désinstallez toutes les applications inutiles. Les applications inutilisées pourraient s’exécuter en arrière-plan, épuisant la batterie. Pour ce faire, accédez à l’App Store dans l’application Zepp, appuyez sur « Mon » (au milieu en haut), puis sur « Plus » et « Supprimer » (en haut à droite).

Notifications : de nombreux messages push raccourcissent la durée d’exécution. Accédez à « Notifications et rappels » dans l’application Zepp et supprimez toutes les notifications dont vous n’avez pas besoin.

Cadrans de la montre : choisissez un cadran moins amusant et plus sombre avec moins d’animations.

Alexa : désactivez l’assistant intelligent, qui autrement accède constamment à Internet et vide ainsi la batterie (application Zepp -> Profil -> Smartwatch -> Paramètres de l’application -> Amazon Alexa).

Fonction d’appel : si vous n’utilisez pas la smartwatch pour les appels téléphoniques, désactivez la fonction (application Zepp -> Profil -> Smartwatch -> Paramètres de l’application -> Téléphone)

Vibration : Le moteur de la montre consomme beaucoup d’énergie. Si vous ne vous souciez pas des vibrations, réglez le Switch sur « Off » (application Zepp -> Profil -> Smartwatch -> Paramètres de la montre -> Son et vibration).

Mises à jour : mettez régulièrement à jour votre smartwatch pour toujours disposer de la dernière version du logiciel d’exploitation (Application Zepp -> Profil -> Smartwatch -> Application Zepp -> Mise à jour du système)

Visibilité : les appareils compatibles Bluetooth à proximité peuvent trouver votre montre connectée. Désactivez-le (Zepp App -> Profile -> Smartwatch -> Discoverable)

Partager la fréquence cardiaque pendant l’activité : partagez les données de santé sans contact – vous n’avez généralement pas besoin de cette fonction de toute façon. Désactivez-les (application Zepp -> Profil -> Smartwatch -> Partager la fréquence cardiaque lorsqu’elle est active).

Dans les paramètres de l’application, vous désactivez des fonctions telles que la téléphonie et Alexa. (Capture d’écran) Téléphoner via la smartwatch n’est souvent pas absolument nécessaire. (Capture d’écran) Désactivez les notifications dont vous n’avez pas besoin. (Capture d’écran)

Activer les modes d’économie d’énergie sur la montre Amazfit

Les modes de sauvegarde peuvent également être activés directement sur la montre :

Économiseur de batterie : accédez au centre de contrôle (balayez vers le bas sur l’écran) et appuyez sur le niveau de la batterie. Ici, vous activez le mode d’économie de batterie, qui désactive en grande partie la surveillance de la santé.

Mode horloge : Il existe également un mode horloge dans les paramètres sous Paramètres utilisateur -> Mode économie de batterie. Il éteint tout et n’affiche qu’une simple heure.Il prolonge énormément l’autonomie de la batterie, mais votre smartwatch n’est plus « intelligente ».

Le gestionnaire de batterie de la montre propose quelques réglages et révèle ce qui consomme le plus d’énergie. (Photo: Netcost)

Gestionnaire de batterie : Dans les paramètres, vous découvrirez le gestionnaire de batterie, qui vous indique les plus gros consommateurs d’énergie et propose également des options d’arrêt dans certains cas.

Autonomie de la batterie : d’où viennent les informations du fabricant ?

La durée de vie moyenne de la batterie, qui est principalement annoncée par le fabricant, définit un « scénario d’utilisation typique », qui, par exemple, avec l’Amazfit GTS 4 consiste en une mesure de la fréquence cardiaque à intervalles de 10 minutes, une surveillance du sommeil activée, une horloge statique visage, 30 minutes de lecture de musique, 150 messages push par jour, 15 minutes d’appels Bluetooth, environ 100 levées de poignet par jour (vérification de l’heure) et GPS actif 90 minutes par semaine.

Cependant, cela ne doit pas nécessairement correspondre à votre comportement personnel – surtout si vous faites du jogging plusieurs fois par semaine, que le GPS est allumé et que vous écoutez beaucoup de musique.

N’oubliez pas : Vérifiez régulièrement les mises à jour. Cela peut se faire soit directement sur la montre (dans le cas des montres connectées compatibles WiFi), soit via l’application. (Photo: Netcost)

En conséquence, la durée de vie de la batterie est généralement plus courte que celle indiquée par Amazfit. Surtout avec un suivi GPS continu, la meilleure montre intelligente de l’entreprise ne dure pas un jour. Donc enfin le conseil : essayez quelque chose, prenez une décision consciente pour ou contre les fonctions et trouvez l’optimum pour vous. Personnellement, je ne veux pas me passer de l’affichage permanent sur une smartwatch Amazfit, même si cela réduit considérablement la durée d’exécution. Je suis heureux de me passer d’une mesure de la fréquence cardiaque toutes les minutes…

Les montres connectées Amazfit actuelles sont disponibles chez Euronics dans différentes couleurs et designs.

