Les notes de l’iPhone 14 connaissent une forte baisse; Les iPhones les moins bien notés et les mieux notés de tous les temps, révèle une étude

Un nouveau rapport révèle aujourd’hui ce que les utilisateurs d’iPhone 14 pensent de leurs smartphones et comment cela se compare aux prédécesseurs remontant à l’iPhone 4. Alors que les ventes d’iPhone restent fortes, les nouvelles données indiquent que la baisse de satisfaction de l’iPhone n’a pas été aussi importante depuis plus d’un décennie plus, il montre les iPhones les mieux notés et les moins bien notés de tous les temps, et plus encore.

La nouvelle étude provient de PerfectRec qui a organisé les données de plus de 600 000 avis Google générés par les utilisateurs pour l’iPhone 14 et les autres modèles d’iPhone. Bien que les données incluent probablement des avis erronés, avec un exemplaire de cette taille, cela donne probablement toujours une bonne image du sentiment des utilisateurs d’iPhone.

Pour le contexte, Apple a déclaré lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre qu’une étude de 451 Research a révélé que la satisfaction de la famille de l’iPhone 14 était de 99% – ce qui contraste avec les avis générés par les utilisateurs que cette nouvelle étude a observés (cependant, ils comparent deux métriques différentes, mais étroitement liées).

Voici comment PerfectRec a utilisé les données :

Nous avons examiné le modèle de base de l’iPhone publié chaque année entre 2011 et 2022 et avons tracé le pourcentage de toutes les critiques générées par les utilisateurs qui étaient cinq étoiles. Le modèle de base de l’iPhone est généralement le modèle le plus vendu d’Apple de chaque génération et reçoit le plus d’avis générés par les utilisateurs. Au cours de cette période, la proportion d’avis cinq étoiles pour le modèle de base d’iPhone a régulièrement augmenté, passant d’un minimum de 65 % pour l’iPhone 5 à un maximum de 80 % pour l’iPhone 13.

Les notes 5 étoiles de l’iPhone 14 connaissent une forte baisse

Contre un record historique de 80 % des avis 5 étoiles pour l’iPhone 13, l’iPhone 14 a enregistré une baisse de 8 points, 72 % des utilisateurs lui attribuant les mêmes 5 étoiles.

Comme vous pouvez le constater, la seule autre baisse au cours des 12 dernières années concerne l’iPhone 4 à 5, qui a enregistré une baisse de 4 % des avis 5 étoiles.

L’iPhone 14 Pro a obtenu des notes plus élevées avec 76 % de 5 étoiles, mais il a connu la même baisse de 8 % par rapport à l’iPhone 13 Pro avec 84 %.

Pendant ce temps, l’iPhone 14 Pro Max a vu une baisse de 6% par rapport au 13 Pro Max, passant de 86 à 80% d’avis 5 étoiles.

Ces notes plus élevées pour les modèles Pro correspondent à une étude récente qui montre que les iPhones haut de gamme se vendent mieux que les iPhone 14 et 14 Plus.

iPhones les moins bien notés et les mieux notés de tous les temps

L’étude contient également un graphique avec chaque iPhone remontant à l’iPhone 4. En examinant tous ces appareils, la part générée par les utilisateurs des avis 5 étoiles a culminé à 86 % avec l’iPhone 13 Pro Max.

Et le moins bien noté au cours des 12 dernières années était l’iPhone 5C avec 64% des utilisateurs lui donnant 5 étoiles.

Pourquoi les avis ont-ils chuté pour l’iPhone 14 ?

Il y a deux raisons principales pour lesquelles PerfectRec pense que les notes de l’iPhone n’ont cessé d’augmenter au fil des ans – jusqu’à maintenant.

Tout d’abord, il pense qu’Apple a constamment amélioré l’iPhone, ce qui a permis aux utilisateurs de l’apprécier de plus en plus au cours des 12 dernières années. Deuxièmement, il pense que quelque chose appelé « l’inflation de la réputation » peut avoir fait partie de l’augmentation d’une année sur l’autre des notes de l’iPhone.

La tendance à l’inflation de la réputation a été identifiée pour la première fois sur les marchés en ligne par le PDG de PerfectRec, Joe Golden, dans un article économique de 2022 co-écrit avec les professeurs John Horton du MIT et Apostolos Filippas de l’Université Fordham. Il est possible que l’habitude de noter tout cinq étoiles – enseignée aux consommateurs par des applications comme Uber, Airbnb et Etsy – se soit également propagée dans les avis généraux sur les produits.

Et après plus d’une décennie d’amélioration des critiques pour iPhone, PerfectRec déclare :

Nous soupçonnons que ce qui s’est passé avec l’iPhone 14, c’est que le taux d’amélioration ne correspondait tout simplement pas aux attentes des clients. Il n’y avait pas de grande nouvelle fonctionnalité indispensable et les consommateurs ne considéraient pas les améliorations progressives comme en valant la peine, de sorte que moins d’entre eux lui ont attribué cinq étoiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :