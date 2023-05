Découverte d’une plante qui produit des dizaines de cannabinoïdes : possible « nouveau cannabis » à usage thérapeutique

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques israéliens a découvert que le parapluie laineux, une immortelle qui vit en Afrique du Sud, produit plus de 40 cannabinoïdes. Plus de 30 sont inconnus et peuvent avoir des propriétés thérapeutiques importantes.

Le parapluie laineux. 1 crédit

Les scientifiques ont découvert qu’une plante à fleurs produit des dizaines de cannabinoïdes, les composés chimiques responsables des propriétés psychoactives et thérapeutiques du cannabis. La plante en question, appartenant à la vaste famille des Astereaceae, est appelée parapluie laineux (Helichrysum umbraculigerum) et est originaire des endroits ensoleillés d’Afrique du Sud. C’est l’une des 600 espèces d’hélichryse et se caractérise par des fleurs jaunes et veloutées, dont dérive le nom commun. Les chercheurs ont soupçonné pendant des décennies qu’il pouvait contenir des produits chimiques capables d’affecter le cerveau, puisqu’il est utilisé (le brûler) dans certains rituels folkloriques africains, mais à l’exception d’une ancienne étude menée en Allemagne – qui a révélé la présence de cannabinoïdes – jusqu’à ce que aujourd’hui aucune enquête n’est allée au fond de l’affaire. Personne n’a été en mesure de reproduire les résultats obtenus il y a des décennies. Aujourd’hui, grâce à la nouvelle étude, nous savons non seulement que le parapluie laineux produit de nombreux cannabinoïdes, plus de 40, mais que la grande majorité d’entre eux sont inconnus, donc de nouvelles propriétés thérapeutiques pourraient émerger pour compléter celles déjà connues.

Les dizaines de cannabinoïdes contenus dans le parapluie laineux ont été découverts par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques israéliens du Département des sciences végétales et environnementales de l’Institut Weizmann des sciences de Rehovot, qui ont collaboré étroitement avec des collègues des Life Science Core Facilities, du Département d’Appui à la Recherche Chimique et de la Division des Sciences Biochimiques du CSIR-National Chemical Laboratory de Pune (Inde). Les chercheurs, coordonnés par le Dr Shirley (Paula) Berman et le professeur Asaph Aharoni, sont parvenus à leurs conclusions après avoir séquencé l’intégralité du génome de la plante. Grâce à des techniques avancées telles que la spectroscopie de masse à haute résolution et la résonance magnétique nucléaire, ils ont non seulement identifié les plus de 40 cannabinoïdes présents, mais ont également détecté leur structure dans les moindres détails et ont compris différentes voies biochimiques. Par exemple, ils ont déterminé où les cannabinoïdes sont produits dans la plante, à savoir dans les feuilles, plus précisément dans des structures appelées trichomes, comme le montre l’image ci-dessous.

Les trichomes du parapluie laineux. Crédit : Institut Weizmann des sciences

Il s’agit d’une découverte importante principalement pour une raison : les cannabinoïdes du cannabis (qui en contient plus de 120, restant « les meilleurs de la classe ») sont produits dans les fleurs/inflorescences, qui nécessitent des traitements coûteux et non durables pour être extraites. Les feuilles à croissance rapide du parapluie laineux, en revanche, garantissent une source beaucoup moins chère, plus productive et facile à extrapoler. Le Dr Berman et ses collègues ont également identifié les enzymes responsables de leur production – appartenant à la même famille que celles du cannabis – et ont pu modifier la levure de bière pour produire exactement les mêmes cannabinoïdes que le parapluie laineux.

Comme indiqué, plus de 30 de ceux repérés sont complètement nouveaux. Parmi ceux déjà connus, manquent le cannabidiol (CBD) et le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), deux des principes les plus connus du cannabis associés au « high » et à l’altération de l’humeur, cependant le cannabigérol est présent à des concentrations relativement élevées (CBG) , un cannabinoïde qui, dans certaines études, a démontré des propriétés pharmacologiques potentielles (et non confirmées) dans le traitement des maladies du côlon et des troubles neurologiques. L’aspect le plus intéressant de sa présence réside dans le fait que la forme acide du cannabigérol est un précurseur de tous les cannabinoïdes, comme l’expliquent les scientifiques de l’Institut Weizmann dans un communiqué de presse, donc cette plante sud-africaine « pourrait devenir une source précieuse de cannabinoïdes d’origine végétale ». De plus, parmi les dizaines de nouveaux cannabinoïdes identifiés, certains ont peut-être des propriétés thérapeutiques qu’il ne faut pas sous-estimer. « La prochaine étape passionnante serait de déterminer les propriétés des plus de 30 nouveaux cannabinoïdes que nous avons découverts, puis de voir quelles utilisations thérapeutiques ils pourraient avoir », a déclaré le Dr Berman. Les détails de la recherche « Évolution parallèle de la biosynthèse des cannabinoïdes » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Plants.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :