Tim Cook dit qu’Apple ne procédera à des licenciements massifs qu’en tant que "dernier recours"

Dans le contexte : Alors que la majorité des grandes entreprises technologiques ont procédé à des licenciements massifs cette année, une exception notable à cette pratique est la plus grande entreprise de toutes : Apple. Selon le PDG Tim Cook, ces licenciements massifs ne seront qu’un « dernier recours » pour le fabricant d’iPhone.

Alphabet, Amazon, Meta, Salesforce et Microsoft ne sont que quelques-unes des nombreuses entreprises qui ont procédé à des suppressions d’emplois massives cette année, résultat d’une économie chancelante, d’une faible demande et d’une surembauche au plus fort de la pandémie. Mais un nom remarquable absent de la liste est Apple.

Lors de l’appel aux gains de la société au deuxième trimestre 2023, Cook a déclaré à CNBC qu’il ne prévoyait pas de rejoindre ses rivaux dans la suppression d’emplois.

Cook a déclaré que les licenciements ne sont pas quelque chose qu’Apple envisage actuellement. « Je considère cela comme un dernier recours et, par conséquent, les licenciements massifs ne sont pas quelque chose dont nous parlons en ce moment », a-t-il déclaré à Steve Kovach de CNBC.

Cook n’a pas exclu la possibilité de suppressions d’emplois, et ce n’est pas comme si les PDG étaient opposés à revenir sur leur parole, mais les employés de Cupertino se sentiront probablement soulagés en apprenant que leurs emplois sont sûrs pour le moment.

Cependant, Cook a ajouté qu’Apple n’est pas à l’abri des effets du climat économique actuel. L’entreprise adopte désormais une attitude « extrêmement prudente » en matière d’embauche et met en œuvre des mesures de réduction des coûts telles que le report des primes ou l’octroi aux employés d’une seule prime au lieu des deux habituelles.

Apple aurait licencié du personnel cette année. Quelques-uns de ses employés de vente au détail ont été licenciés, même si les chiffres seraient infimes par rapport aux milliers libérés par d’autres entreprises.

La principale raison pour laquelle Apple a réussi à éviter les licenciements massifs jusqu’à présent est que, contrairement aux autres géants de la technologie, il n’a jamais massivement augmenté son nombre de recrutements pendant les périodes de boom pandémique.

Même Cook fait sa part pour essayer d’économiser de l’argent Apple. Le patron a volontairement accepté une réduction de salaire de 40% pour 2023, bien qu’il soit peu probable qu’il vende l’iPhone de la société pour joindre les deux bouts. Bien que sa rémunération ait chuté de 35 millions de dollars d’une année sur l’autre, Cook recevra toujours environ 49 millions de dollars cette année.

Apple n’est certainement pas en difficulté. Il a déclaré un bénéfice net de 24 milliards de dollars pour le dernier trimestre sur un chiffre d’affaires total de 95 milliards de dollars, tandis que sa capitalisation boursière s’élève à 2,62 billions de dollars.

