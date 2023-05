Elon Musk a déjà une énorme dette envers le roi Charles III et n’a pas l’intention de la payer

Le Crown Estate a poursuivi Twitter en justice en faisant valoir que la société du milliardaire Elon Musk ne payait pas le loyer de ses bureaux à Piccadilly Circus. Selon The Guardian, toutes les propriétés du roi Charles s’élèveraient à 1,16 milliard de livres.

Lits de rivières, côtes du centre du Royaume-Uni, fonds marins, comtés, manoirs et bâtiments. Ce ne sont là que quelques-unes des propriétés de la couronne anglaise. Cela inclut également 20 Air Street, Piccadilly Circus, Londres. Ce n’est pas n’importe quelle adresse, c’est le siège de Twitter qui a décidé de ne pas payer le loyer royal. Elon Musk, le deuxième homme le plus riche du monde a donc une dette envers le roi Charles qui sera couronné le 6 mai à l’abbaye de Westminster. Maintenant, le Crown Estate poursuit Twitter, et la première audience devrait avoir lieu en juin prochain. Parmi les différents problèmes auxquels le souverain devra faire face dans les premiers mois de son règne, il y aura donc aussi un milliardaire excentrique qui veut tromper la couronne royale.

L’héritage du roi Charles III

La richesse de la Couronne est principalement concentrée dans les propriétés foncières, immobilières et corporatives dirigées par trois holdings: les domaines de la Couronne, le duché de Cornouailles et le duché de Lancaster. 25% du Crown Estate ira au roi Charles III (le siège de Twitter appartient au Crown Estate). Le Sunday Times a estimé la fortune du roi à 600 millions de livres (plus ou moins 684 millions d’euros). Selon le Guardian, qui a employé neuf journalistes pour calculer la valeur nette, le chiffre serait bien plus élevé. Environ 1,16 milliard de livres (soit 1,32 milliard d’euros). Les actifs de la Couronne totalisent 20,6 milliards de livres sterling et le bénéfice de 2022 s’est élevé à 408 millions de livres sterling. Le roi Charles avec ses 25% a un droit sur les bénéfices des actifs immobiliers d’environ 356 millions d’euros. A ce chiffre il faut soustraire la dette contractée par Elon Musk.

La stratégie d’Elon Musk

Le Crown Estate a poursuivi Twitter en justice en janvier, alléguant que la société du milliardaire Elon Musk ne payait pas le loyer de ses bureaux à Piccadilly Circus. Twitter avait déménagé dans les bureaux du West End de Londres en 2011, comme l’explique le procès intenté devant la Haute Cour de Londres. Le bâtiment a maintenant été dépouillé de tous les logos Twitter, mais la société occupe toujours le siège social, selon le Daily Telegraph. La décision de ne pas payer le loyer est le résultat d’une stratégie mise en place par Musk pour faire baisser le prix. Après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, le PDG a commencé à faire des coupes stratégiques, dont certaines très discutées, comme des licenciements en cascade, ou des zones de modération découvertes.

Cependant, pour économiser de l’argent, des loyers plus bas étaient également nécessaires et un bras de fer a commencé à réduire le coût de ses bureaux, y compris ceux appartenant à la Couronne. Mais ce n’est pas le seul. Il a également décidé de ne pas payer pour les bureaux de San Francisco et de Seattle. Dans le grand plan de relance des fonds mis en place par Musk, il y avait aussi la vente aux enchères des reliques de Twitter. La société a vendu certains de ses « meubles », y compris l’emblématique statue d’oiseau Twitter au siège social de la société à San Francisco, pour 100 000 dollars.

La Couronne poursuit Twitter

Le Crown Estate avant de poursuivre Twitter avait tenté de contacter les responsables présent au Royaume-Uni, mais n’avait reçu aucune réponse. Désormais, les arriérés se sont accumulés, et si Elon Musk poursuit cette politique d’épargne, il risque également de devoir à la couronne une compensation importante pour tous les mois de loyer impayés. John Wallace, avocat et directeur du cabinet d’avocats londonien Ridgemont, a déclaré au Guardian que la première audience devrait avoir lieu entre juin et juillet 2023. Il a expliqué que « la récession de l’économie britannique conduira inévitablement les propriétaires à prendre des mesures contre les locataires ». ne payant pas. Je m’attends à voir une forte augmentation des réclamations d’arriérés de loyers commerciaux aux deuxième et troisième trimestres de 2023, étant donné les prévisions de l’Office for Budget Responsibility selon lesquelles une récession durera au moins jusqu’à l’automne 2023. »

