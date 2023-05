MIUI 14 sera déployé d’ici juin pour 10 smartphones Poco

Le compte Twitter Poco a récemment annoncé la liste des smartphones Poco qui recevront la mise à jour MIUI 14 au deuxième trimestre de cette année. La mise à jour devrait être déployée d’avril à juin 2023. Un total de 10 smartphones Poco recevront la mise à jour, mais la société n’a fourni aucune indication sur le moment où chaque modèle la recevra.

Mise à jour MIUI 14 : les smartphones Poco recevront la dernière interface utilisateur Xiaomi au deuxième trimestre 2023

Les premiers modèles qui devraient recevoir la mise à jour sont les Poco F4 GT, F4 et F3. Même si ce n’est qu’une hypothèse. Il convient de noter que certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de la mise à jour qu’ils ont reçue. Comme il manque les fonctionnalités de MIUI 14 et est basé sur Android 12. Un utilisateur a partagé une capture d’écran de son Poco X5 Pro en réponse à l’annonce.

MIUI 14 a été annoncé pour la première fois en Chine en décembre 2022. Xiaomi a travaillé sur l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la confidentialité sur la dernière édition de l’interface utilisateur historique. En particulier, ils se sont concentrés sur le projet Razor pour tirer le meilleur parti des ressources matérielles disponibles. Surtout la RAM et le stockage. Xiaomi a également souligné ses efforts pour réduire l’utilisation du cloud en augmentant le nombre de processus traités localement, améliorant ainsi la confidentialité et la sécurité du système.

Les smartphones Poco qui recevront la mise à jour MIUI 14 incluent Poco F4 GT, F4, F3, X3 Pro, M5, M4 5G, X4 GT, X3 GT, F2 Pro et M3 (version NFC). C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de smartphones Poco, car la mise à jour apportera de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à l’expérience utilisateur globale. Nous sommes impatients de voir les mises à jour déployées au cours des prochains mois et espérons qu’elles seront bien accueillies par les utilisateurs de Poco.

Déploiement de la mise à jour MIUI 14 sur les smartphones Poco

Poco F4 GT

Poco F4

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco M5

Poco M4 5G

Poco X4 GT

Poco X3 GT

Poco F2 Pro

Poco M3 (variante NFC)

